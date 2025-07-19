通膨預期指標閃現警報 美債走到關鍵路口！今夏走勢恐難平靜

美國公債周五（18日）收盤上漲，主要原因有二，一是下任聯準會（Fed）主席熱門人選之一、現任理事沃勒主張Fed本月底就應降息，二是最新的密西根大學消費者信心調查發現，消費者通膨預期低於預估。不過，其他一些基於市場的通膨預期指標，則是已見警示燈閃起，顯示美債市場走到關鍵路口。

例如，美國公債「損益平衡通膨率」（BEIR）這個反映市場參與者對未來通膨預期的指標。幾個不同年期的BEIR，周五都回到今年2月或4月時的水準，而4月是市場擔心川普對等關稅推升通膨，恐懼達到最高點之時。

根據FactSet的資料，5年期美債BEIR周五上升4個基點到2.53%。2.5%是個基準值，數值在2.5%之上，代表市場擔心會有更持久向上的通膨風險。10年期和30年期美債的BEIR，周五也都走高。

BEIR上揚，凸顯了市場害怕未來幾個月，會再有一輪由關稅帶動的漲價潮。

隨著川普高喊8月1日新關稅就要開徵，分析師表示，今年整個夏天，「通膨再起」的焦慮勢將一路高漲，直到9月甚或10月的通膨數據公布。市場關切焦點會在這輪通膨是短暫還是持久，而這也是影響Fed降息的主要因素。