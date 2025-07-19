那斯達克連5日創新高 科技七雄財報將接捧…川普關稅仍潛藏變數

那斯達克綜合指數周五再創新高，企業財報和經濟數據顯示美國經濟挺得住川普掀起貿易戰所帶來的衝擊。Alphabet和特斯拉（Tesla）下周率「科技七雄」之先發布財報，很有機會帶動美股再衝新高。

儘管企業財報捷報連連，前一個交易日創新高的標普500指數周五微跌，道瓊工業指數也小跌142點，那斯達克則連五日創下歷史新高。一周下來，標普上漲0.6%，那斯達克上漲1.5%，道瓊工業指數則微跌0.1%。

台積電ADR周五自歷史新高水準回落2.1%，周線漲幅仍高達4.3%；費城半導體指數跌不到0.1%，周線上漲0.6%。

美債走高，聯準會（Fed）理事沃勒重申支持7月降息，並暗示若7月開會維持利率不動，他可能投下反對票；此外，密西根大學數據顯示，消費者預期未來一年物價年增率為4.4%，較上月5%回落。美國10年期公債殖利率下跌2個基點，來到4.43%，一周下來仍小幅上揚。

LPL Financial首席經濟師羅奇（Jeff Roach）說：「通膨預期有所好轉，投資人終於有好消息可振奮，從這份報告來看，走勢相當樂觀。」

不過，市場預期7月30日降息的機率仍接近於零，對年底前降息幅度的押注也從本月初超過65個基點降到大約45個基點。

摩根士丹利財富管理市場研究及策略團隊主管史凱利（Daniel Skelly）指出，儘管經濟數據和企業財報大致表現不錯，本周美股漲幅卻相對有限，如此走勢可能預告今年接下來的格局。

科技股依然是美股主要上漲動能。輝達（NVIDIA）本周上漲4.5%，繼上周市值突破4兆美元大關後繼續上攻。

Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）說：「現在大家對七雄股除了蘋果之外有很高期待，下周將凌駕一切財報。」

如果Alphabet財報一如預期亮眼，勢必繼續帶動大盤走高，並拉高投資人對其他科技股的期待。英特爾（Intel）也將發布財報。

標普500指數逾1/5成分股企業下周將公布財報，工業類股是除大型科技股外另一觀察重點。

今年來，受中東和烏克蘭地緣政治緊張局勢升溫，以及德國等國擴大國防預算所帶動，航太和國防類股成為工業類股上漲的主要推手。標普500航太和國防產業指數今年已漲30%。下周將公布財報的軍工業者有RTX、洛克希德馬丁和通用動力。

GE Aerospace周四再度調高全年財測，今年股價大漲約55%，自奇異（GE）分拆出來的另一家工業公司GE Vernova今年股價已漲超過七成，成為工業類股中表現最亮眼的標的。這家電力設備製造商將於周三公布財報。

當然，市場仍面臨不少挑戰，尤其川普關稅政策仍充滿不確定性，且未來關稅可能不只從10%起跳。英國金融時報報導，川普要求和歐盟達成協議時，最低關稅門檻要設在15%到20%。