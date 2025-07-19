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黑石集團退出收購TikTok美國業務 路透：突顯交易複雜性

中央社／ 台北19日電
路透社報導，私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）退出收購短影音平台TikTok美國業務的財團，突顯此項交易的複雜性及不確定性。圖／美聯社
路透社報導，私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）退出收購短影音平台TikTok美國業務的財團，突顯此項交易的複雜性及不確定性。圖／美聯社

路透社報導，私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）退出收購短影音平台TikTok美國業務的財團，突顯此項交易的複雜性及不確定性。

美國總統川普此前將TikTok在美國「不賣就禁」的期限3度延長至今年9月17日。

路透社18日報導，黑石集團原計劃在這項由川普主導的交易中入股TikTok美國業務並持有少數股權，但目前已經退出。

收購TikTok美國業務的財團包括以須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group）和泛大西洋投資集團（General Atlantic）。如果交易最終完成，美國投資者會擁有TikTok美國業務的80%股權，字節跳動只持有少數股權。

報導表示，黑石集團的退出突顯了此項交易的複雜性和不確定性。TikTok已成為川普與中國貿易談判的一部分，川普曾表示會與中國國家主席習近平討論此項交易。

習近平 美國 川普 字節跳動 TikTok

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