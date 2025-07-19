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不只輝達H20？美國政策「同步解禁」超微MI308 有利半導體鏈

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
近期輝達（NVIDIA）解禁銷售中國大陸成為市場話題。圖／路透
近期輝達（NVIDIA）解禁銷售中國大陸成為市場話題。圖／路透

近期輝達（NVIDIA）解禁銷售中國大陸成為市場話題，法人分析，不只輝達H20受惠，美國政策鬆綁超微MI308同步解禁，將有助相關供應鏈台積電、三星以及輝達與超微概念股致茂、穎崴等表現。

美國政府對AI晶片出口中國大陸的立場出現重大轉變。輝達（Nvidia）與超微（AMD）近日雙雙證實，已獲得美方核准，恢復部分產品對中國大陸市場的出貨。

外界分析，相關出口許可代表美國官方正採取更精準、分級的技術貿易政策，在維護國安原則之際，不完全阻斷企業的商業利益。先前包含輝達H20與超微MI308在內的高階AI晶片遭全面封鎖，導致廠商蒙受龐大損失，甚至認列庫存打消壓力，如今庫存則可望回沖並加速去化。

中國大陸市場也可望恢復AI基礎設施建設加速。市場分析指出，博通（Broadcom,AVGO）、邁威爾科技（Marvell Technology, MRVL）與Credo Technology（CRDO）等廠商亦可望搭上這波回溫潮。

根據輝達執行長黃仁勳先前估算，中國大陸AI市場規模達500億美元。儘管如此，在4月全面禁令下，輝達已損失25億美元中國營收，並提列45億美元庫存損失，預期第2季恐再虧8億美元。

法人分析，超微AMD隨著美國政策鬆綁，將為了2024-2025年衝刺業績成長超越對手，勢必會加大新品開發力道AI GPU營收也預期持續衝刺，受AMD仍持續衝刺AI加速器營收成長，概念股台積電（2330）、穎崴（6515）與致茂（2360）等可望受惠。

輝達AMD概念股包含超微Turin CPU採用台積電N3製程、MI 325X採用其N5製程與CoWoS先進封裝，穎崴配合AMD CPU/GPU FT所需之測試座及致茂配合AI加速器用SLT Tester等。

輝達 美國 台積電 H20 AI

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