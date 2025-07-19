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專家警告：CEO與人資長爆緋聞 可能嚴重衝擊企業文化

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
拜倫與凱波特被拍到親密畫面，引發風暴。圖／擷自TikTok @instaagraace
拜倫與凱波特被拍到親密畫面，引發風暴。圖／擷自TikTok @instaagraace

英國酷玩樂團（Coldplay）16日晚間在美國麻薩諸塞州狐堡舉行演唱會時，「親吻鏡頭」（kiss cam）意外拍到人工智慧（AI）及數據公司Astronomer執行長拜倫（Andy Byron）與自家人資長凱波特（Kristin Cabot）外遇的畫面。外界看熱鬧之餘，整起事件可能對公司文化造成「嚴重後果」。

財星雜誌報導，儘管男女之間的關係細節尚不明朗，這起事件無疑成了公司及人資部門的公關災難，也成為對其他高階主管警示的信號：私人與職業關係混合的形象可能引發質疑。在CEO們的生活不斷被公眾審視的今天，粗心的錯誤可能代價高昂。

「信任已遭破壞，員工士氣可能受挫。公司公共形象受損，客戶與投資人可能開始質疑其穩定性，」公關公司「國家策略」執行長韋克里（ Jennifer Vickery ）表示。她補充，這將對公司的「文化、聲譽與財務穩定性造成嚴重影響」。

從法律層面來看，律師事務所 Ogletree Deakins 合夥人 William E. Grob 認為，公司應立即啟動調查，由外部顧問進行為佳，以避免內部調查造成「懷疑與不信任的陰影」。

他指出：「人資部門是高層與基層之間的信任橋梁。如果這種信任因偏袒某方的形象而被破壞，其職能將受到損害，甚至可能無法挽回。」

這並非首次有高層因真實或疑似辦公室戀情而遭到審查。美國零售巨頭 Kohl's 便在今年5月解雇了上任僅100天的 CEO Ashley Buchanan，因調查發現他指示公司與有私人情感關係的供應商合作，違反公司政策。

根據公司公告，凱波特去年11月被任命為 Astronomer 的人資主管，拜倫曾讚譽她具備「卓越領導力」與「深厚的人才管理、員工參與及組織擴展經驗」。拜倫自2023年7月起擔任CEO，董事會已提出暫代人選。

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