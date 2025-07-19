G20財長央行總裁會後公報 強調央行獨立重要性

20國集團各國財長和央行總裁今天在南非德班（Durban）結束為期2天的會議，會後發表聯合聲明，強調央行獨立重要性並承諾加強合作，但在關稅與戰爭等議題方面措詞謹慎。

路透社報導，20國集團（G20）各國財長與央行總裁在他們自去年10月以來的首份公報中，凸顯衝突、貿易緊張局勢與頻繁極端天氣事件對全球經濟帶來不確定性。

在美國總統川普多次斥責聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）不降息，進而引發全球金融市場動盪後，央行獨立性問題成了這場會議一大焦點。

前美國財政部官員、目前擔任金融智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）美國區主席的索貝爾（Mark Sobel）表示：「鑒於川普總統對鮑爾主席的不當攻擊，這份公報堅定捍衛央行獨立性，格外引人注目。」

這份公報是在美國財政部長貝森特（Scott Bessent）缺席情況下達成，華府方面則是由負責國際事務的代理次長凱普蘭（Michael Kaplan）代表參加。

公報中認同「世界貿易組織（WTO）在推展貿易問題的重要性」，同時指出此一機構需要改革。

這份公報的措詞謹慎，雖將「極端天氣事件與天災」視為經濟挑戰，但並未明確提及氣候變遷。此外，公報中未出現「關稅」一詞，而是提到「貿易緊張局勢」。

公報中未提及俄羅斯入侵烏克蘭，這對G20來說是存在歧見的議題，公報也未提及以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，而是提到「戰爭與衝突不斷」，但並未詳細說明內容。

去年10月的公報約有5000字，但現在這份公報僅有2000多字，不及一半。

儘管G20發布的公報不具約束力，但達成協議仍被視為一項成就。

G20成立於1990年代末亞洲金融危機後，目的在協調各國金融政策，之後在2008年全球金融危機期間首度召開領袖峰會。