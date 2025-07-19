快訊

現在快衝！Switch 2體驗會在大巨蛋 免費入場還能見瑪利歐、耀西一面

薇帕颱風環流進逼 台北市文山、中正區已出現8級陣風

中職／賽前憾事！「魔鷹」妻子搭機來台突然過世 退出明星賽

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：大陸已低調發布2025年稀土配額 卻未在網上公布

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸據報已低調發布2025年首批稀土開採與冶煉配額。（路透）
大陸據報已低調發布2025年首批稀土開採與冶煉配額。（路透）

路透引述多位知情人士，大陸已低調發布2025年首批稀土開採與冶煉配額，並未如往常那樣公開發布聲明，此舉顯示北京加強對這一關鍵產業掌控的又一跡象。

稀土配額向來被視為全球供應的風向指標。中國是全球最大的稀土生產國，政府通常每年會分兩次向國有企業發布配額，但今年發布時間有所延後。根據過往慣例，大陸工信部過去四年都會在第一季於網站公告首批配額。

知情人士指出，政府上個月才發布了今年的第一批配額，且未照慣例在網站上公佈。相關企業被告知，基於安全理由不得對外透露配額數字。這些細節為首次曝光。消息人士並未透露具體的配額量。

隨著與美國和歐盟的貿易摩擦升溫，北京對稀土產業的敏感度日益提高，也更願意在談判中將其作為籌碼。近期大陸將部分稀土元素及其相關磁體納入出口限制清單，以回應美方關稅上調行動，導致部分大陸境外車廠供應中斷、被迫部分停產。

自2006年起，北京透過配額制度與企業整併來整頓產業、掌控產能。近年大陸進一步收緊配額發放對象，2024年僅有「中國稀土集團有限公司」和「中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司」兩家國有企業有資格獲配額，遠少於過去的六家。

2024年發布兩批礦產配額總計27萬噸，年增長放緩至5.9%，低於2023年的21.4%。當年的冶煉與分離配額也分兩批共發放25.4萬噸，年增4.2%。

消息人士補充，今年配額延後部分原因是今年2月有提案建議將進口礦納入配額制度，遭到依賴進口原料的企業反對，因其擔心可能失去原料來源。

近年大陸進一步收緊配額發放對象，2024年僅有「中國稀土集團有限公司」和「中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司」兩家國有企業有資格獲配額，遠少於過去的六家。（圖／取自大陸工信部）
近年大陸進一步收緊配額發放對象，2024年僅有「中國稀土集團有限公司」和「中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司」兩家國有企業有資格獲配額，遠少於過去的六家。（圖／取自大陸工信部）

稀土 北京

延伸閱讀

大陸穩增長 挺機械、汽車業 加快研發6G 技術

陸商務部長會見黃仁勳 王文濤強調吸引外資政策不變

媒體稱北京可能阻止長和出售港口 陸外交部：保護公平競爭

陸稱發現新稀土礦物「釹黃河礦」 可用於新能源車

相關新聞

網路安全威脅疑慮 微軟將停止使用陸工程師為美國軍提供技術支援

微軟19日表示，該公司將停止使用位於大陸的工程師為美國軍方提供技術協助。此前，美國調查新聞機構ProPublica的報導...

路透：大陸已低調發布2025年稀土配額 卻未在網上公布

路透引述多位知情人士，大陸已低調發布2025年首批稀土開採與冶煉配額，並未如往常那樣公開發布聲明，此舉顯示北京加強對這一...

G20財長央行總裁會後公報 強調央行獨立重要性

20國集團各國財長和央行總裁今天在南非德班（Durban）結束為期2天的會議，會後發表聯合聲明，強調央行獨立重要性並承諾...

川普簽署穩定幣法案 加密貨幣業盼應用成主流

美國總統川普今天將穩定幣法案簽署成法，為與美元掛鉤的加密貨幣建立監管制度。這項具里程碑意義的舉措，可能為這類數位資產成為...

加拿大對所有在中國加工鋼材加徵25％關稅 陸使館批：擾亂全球貿易秩序

據路透社，中國駐加拿大大使館週五批評加拿大本週對中國進口鋼鐵徵收關稅，稱此舉違反了世界貿易組織 (WTO) 規則，擾亂了...

川普堅持歐盟關稅不低於15% 史指創新高後拉回、道瓊收跌142點

媒體報導，美國總統川普力推提高對歐盟的關稅，導致道瓊工業指數下跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。