川普簽署穩定幣法案 加密貨幣業盼應用成主流

美國總統川普今天將穩定幣法案簽署成法，為與美元掛鉤的加密貨幣建立監管制度。這項具里程碑意義的舉措，可能為這類數位資產成為日常支付與資金轉移方式鋪路。

路透社報導，這項法案名為「指導與建立美國穩定幣國家創新法案」（Genius Act，簡稱天才法案），在聯邦眾議院以308票支持、122票反對通過，獲得近半數民主黨籍眾議員與大多數共和黨籍眾議員支持，稍早也獲得聯邦參議院批准。

這項法律讓加密貨幣支持者取得巨大勝利，他們長期以來遊說建立這類監管架構，給予加密貨幣業更大的合法性。加密貨幣業於2009年萌芽時被視為數位蠻荒西部，以創新與充滿投機性的混亂狀況聞名。

川普在簽署儀式上說：「這次簽署是對大家辛勤工作與開拓精神的一大認可。這對美元而言是好事，也對國家有利。」數十名政府官員、加密貨幣業主管與國會議員也出席了簽署儀式。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中說，這項新技術將鞏固美元作為全球儲備貨幣的地位、擴大美元經濟的准入，並提高對支持穩定幣的美國公債需求。

穩定幣是設計來維持穩定價值，通常以1比1與美元掛鉤，穩定幣的用量已經激增，特別是加密貨幣交易員在代幣之間轉移資金時。加密貨幣業希望穩定幣能成為即時收發款項的主流應用。

這項新法要求穩定幣獲得流動資產支持，像是美元與短期美國公債，並要求發行者每月公開揭露儲備資產的組成。

加密貨幣公司與主管認為，這類立法將能提高穩定幣的可信度，讓銀行、零售業者與顧客更願意用來即時轉移資金。

加密貨幣資料整合商CoinGecko表示，穩定幣的市場價值達到超過2600億美元；渣打集團（StandardChartered）今年稍早估計，到了2028年，穩定幣市場規模可能將成長至2兆美元。