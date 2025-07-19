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AI無法帶來工作 舊金山矽谷就業低迷失引擎光環

中央社／ 舊金山18日專電

根據官方報告，加州6月失業率達5.4%，成全美最高。被視為加州就業增長主要引擎的舊金山灣區也失去光環，經濟學家表示，科技業裁員、關稅、高房價等因素導致此現象；AI帶動經濟成長，但不一定創造就業。

根據加州就業發展部（EDD）今天發布的最新報告，舊金山灣區6月就業市場表現不佳，流失6800個工作機會，3個主要都會區就業人數全數下降。舊金山灣區呈現一狹長形，地理範圍涵蓋舊金山、矽谷等地區，向來為驅動加州就業增長的主要引擎。

高科技公司近來於全球裁員，半導體大廠英特爾（Intel）17日傳出決定在加州裁減約千人，7成為舊金山灣區員工，公司計畫在全球裁減20%人力，預計影響2萬1000人。

綜合美國媒體報導，在人工智慧（AI）優先政策之下，總部位於舊金山灣區的Google先前提供自願離職方案以提升效率，Meta年初則宣布依據績效裁減5%員工，約有3600名員工受影響，新創公司如Scale AI也決定裁員200人，約占員工總數的14%。

科技業裁員僅是導致就業受挫的因素之一。經濟學家李威（Steve Levy）向矽谷媒體Silicon Valley表示，其他因素還包括關稅對港口和觀光的衝擊、住房短缺與高房價問題、利率居高不下及聯邦資金減少；整體來說，就業不佳為多重因素所導致。

聖荷西（San Jose）智庫「矽谷聯合創投」（JointVenture Silicon Valley）總裁韓考克（Russell Hancock）指出，內部、外部因素夾殺妨礙了企業的招聘和擴張。

他分析，科技業在招聘和擴張上變得更為謹慎，並採取漸進的策略，「不願在動盪的環境中進行投資，更致力採取以效率為導向的獲利策略。迄今這種策略奏效了。」

另外，舊金山灣區極其昂貴的房價也開始對就業市場產生影響。過去，企業雇主會咬緊牙關在當地招募人才，但如今在成本考量之下，選擇透過遠距方式來建置團隊。

韓考克也提到AI快速發展對經濟帶來的影響，「過去，我們總是在等待下一波創新浪潮出現，以創造另一次矽谷的繁榮...那股新的浪潮已經到來，那就是AI；但這一次AI並非就業的推手，它確實能帶來經濟成長，卻不一定能創造工作機會。」

經濟學家安德森（Scott Anderson）也指出，「舊金山灣區的勞動市場持續惡化，不斷流失職位，幾乎難以創造新的工作。」

在今天發布的官方報告中，同樣受到關注的還有加州整體的失業率。加州6月失業率為5.4%，在全美50個州當中，與內華達州並列全美最高。

前加州就業發展部長莫里斯（Duane Morris）表示，「加州政府今天發布的就業報告最引人關注的是，加州在就業與工作職位增長方面，正進一步落後其他州，而舊金山灣區也不再是推動全州就業增長的主要引擎。」（編輯：陳承功）

舊金山 矽谷

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