歐盟通過第18輪制裁 調降俄國石油出口價格上限

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已持續3年多，歐盟成員國今天同意對俄國實施戰爭爆發以來的第18輪經濟制裁，期望透過調降俄國石油出口價格上限來對克里姆林宮施加更多壓力。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「歐盟剛批准迄今為止對俄國最嚴厲的制裁方案之一。」

這項價格上限是七大工業國集團（G7）發起的機制，目標是限制俄羅斯向中國、印度等國出口石油所賺取的利潤。

G7於2022年將俄國石油出口價格上限訂為每桶60美元，根據歐盟新方案，新的價格上限降至每桶47.60美元，未來可依油價變動進行調整，歐盟希望英國和加拿大等G7盟邦能共同參與這項新方案。

歐盟官員提到，歐盟還把俄羅斯用於規避石油出口限制的「影子艦隊」逾100艘油輪列入黑名單，

歐盟也會採取措施，防止波羅的海（Baltic Sea）的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線在未來重啟運作。