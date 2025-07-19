美天才法案過關…穩定幣發行合法化 為各產業使用鋪路

美國聯邦眾議院十七日通過三項加密貨幣法案，其一為已獲聯邦參議院通過的穩定幣法案「天才法案」（Genius Act），將送交總統川普簽署生效，成為美國首部規範穩定幣的聯邦法規。

美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）區塊鏈協會前執行長梅爾辛格形容，當天眾院的表決是美國數位資產政策演進的決定性一刻。

簡稱天才法案的「指導與建立美國穩定幣國家創新法案」，將為各產業更廣泛地使用穩定幣鋪路，也將開啟新一輪支付大戰。CoinGecko資料數據顯示，該網站追蹤的一萬六九一七種加密貨幣總市值十八日一度衝上四點○三兆美元，首次突破四兆美元。

在川普介入後，眾院通過三項加密貨幣法案，包括天才法案、規範加密貨幣市場架構的「二○二五年數位資產市場清晰法案」，以及禁止美國聯準會（Ｆｅｄ）發行自有數位貨幣的「反央行數位貨幣（ＣＢＤＣ）監督狀態法案」。後兩者尚需參院通過。

其中最受矚目的天才法案，將讓規模達二六五○億美元（約台幣七點八兆元）的穩定幣產業合法化。花旗分析師預估，該市場至二○三○年時，規模有望增至三點七兆美元。

天才法案生效後，將允許聯邦政府或州政府許可的業者，發行價格緊釘美元的穩定幣，並要求需有美元或美國國庫券等流動資產作為擔保，穩定幣發行者也要每月公開揭露準備資產的組成，並遵守美國反洗錢與制裁規定。

穩定幣能繞過現由Visa卡和萬事達卡主宰的傳統支付網路，且能擴大跨國轉帳和支付管道。Uber和沃爾瑪等業者都想推出自家穩定幣，部分消費者也可能改將錢存進穩定幣帳戶；華爾街大銀行將在Venmo等支付應用程式（App）蠶食生意下，也感受到穩定幣支付的競爭壓力。

摩根大通（小摩）執行長戴蒙表明，將涉入小摩存款代幣與穩定幣，花旗和美國銀行（BofA）也都表達提供穩定幣支付服務之意。

二○二五年數位資產市場清晰法案則主要在於制定規範加密貨幣交易所、經紀商及發行者的法規，明確界定加密貨幣是數位商品或證券的原則，例如比特幣這類以「成熟」區塊鏈運作的加密幣將被視為商品，整體而言弱化美國證管會（ＳＥＣ）監管加密貨幣的權利，賦予ＣＦＴＣ更多監管權。

川普去年競選總統期間向數位資產業募款後，就一直試圖全面翻轉美國加密貨幣政策。川普自己的加密貨幣事業，包括一月發行、稱為$TRUMP的迷因幣，以及川普部分持有、名為「世界自由財務」的加密貨幣公司。