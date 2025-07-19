美退休金帳戶投資加密幣 有譜

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知情人士透露，美國總統川普最快本周將簽署行政命令，開放資金規模9兆美元的美國退休金帳戶市場投資加密貨幣、黃金與私募股權，預料將徹底改變美國民眾儲蓄的管理方式。

英國金融時報（FT）報導，川普最快本周簽署行政命令，開放401(k)退休金帳戶計畫擴大投資範圍，除了傳統股票和債券之外，也能投資另類資產領域。這些資產類別涵蓋範圍廣泛，包括數位資產、金屬、聚焦於企業併購、私人貸款以及基礎設施交易的基金等。

知情人士說，這項行政命令將指示華府監管機構調查尚待解決的障礙，以便允許這類另類投資納入由專業經理人管理、401(k)投資人可選擇的基金。

川普政府已開始放寬退休金帳戶使用加密資產的相關規定，勞工部5月撤銷拜登政府時期一項不鼓勵401(k)管理者提供加密投資選項的政策。

除了加密貨幣外，川普的行政命令也將有利於黑石集團（Blackstone）、阿波羅全球管理公司（Apollo）和貝萊德（BlackRock）等私募資金巨擘。這項行政命令也將要求勞工部考慮設立「避風港」規則，讓退休金計畫的管理者能降低法律風險，能夠向儲蓄者提供收費較高、流動性較低的私募投資選項。

退休金 川普

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