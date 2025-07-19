美穩定幣合法化過關 激勵加密幣市值衝上4兆美元

美國聯邦眾議院17日通過三項加密貨幣法案，其中之一為已獲參院通過的穩定幣法案「天才法案」（GENIUS Act），將送交總統川普簽署，預估將在18個月後生效，成為美國首部規範穩定幣的聯邦法規，為各產業更廣泛使用穩定幣鋪路，也將開啟下一輪支付大戰。

全球加密貨幣總市值18日盤中應聲破天荒突破4兆美元。CoinGecko資料顯示，該網站追蹤的16,917種加密貨幣總市值18日一度衝上4.03兆美元。

加密貨幣總市值

眾院通過三項加密貨幣法案，包括已獲參院通過的「天才法案」、規範加密貨幣市場架構的「數位資產市場清晰法案」，以及禁止聯準會（Fed）發行自有數位貨幣的「反央行數位貨幣（CBDC）監督狀態法案」。後兩者仍須經參院同意。

最受矚目者為「天才法案」，將讓規模2,650億美元的穩定幣產業合法化。該法案經川普簽署為法律生效後，將允許聯邦或州政府許可的業者，發行價格緊釘美元的穩定幣，並要求須有美元或美國國庫券等流動資產作為擔保，穩定幣發行者也要每月公開揭露準備資產的組成。

穩定幣能繞過目前的傳統支付網路，且能擴大跨國轉帳和支付的管道，華爾街大銀行將在Venmo等支付應用程式蠶食生意之際，也感受到穩定幣支付的競爭壓力。

此外，「數位資產市場清晰法案」主要為制定規範加密貨幣交易所、經紀商以及發行者的法規，明確界定加密貨幣是數位商品、還是證券的原則，整體而言弱化了證管會（SEC）監管加密貨幣的權利，給予商品期貨交易委員會（CFTC）更多監管權。