川普擬開放美退休金投資加密貨幣 恐改寫民眾儲蓄習慣

英國金融時報十七日報導，美國總統川普準備讓資金規模九兆美元（約台幣二六六兆元）的美國退休金市場開放投資加密貨幣、黃金與私募股權。該報導說，預料此舉將徹底改變美國民眾儲蓄的管理方式。

三位知情人士說，川普最快本周就會簽此一行政命令，開放４０１（ｋ）退休金帳戶計畫可在傳統股票和債券以外的另類資產領域做投資。這些資產類別的範圍廣泛，包括數位資產、金屬，聚焦企業併購、私人貸款及基礎設施交易的基金等。

這些人士還說，該行政命令將指示華府監管機構調查懸而未決的障礙，好讓這類另類投資能納入由專業經理人管理、４０１（ｋ）投資人可選擇的基金。

白宮在致該報的聲明中寫道，「川普致力讓美國老百姓恢復富足，並保障他們的經濟未來。不過在他親自宣布前，任何決策都不應被視為正式決定」。

４０１（ｋ）在美國是最受勞工歡迎的儲蓄方式之一，能將部分薪資投資上市證券，並享有免稅。但目前幾乎所有４０１（ｋ）投資均集中於上市股票與債券共同基金。

該行政命令有望加速川普推動加密貨幣投資成為主流的作為。聯邦眾議院十七日通過三項相關法案，都獲川普支持。這凸顯他有意強化此一產業。其實川普家族也是大型加密貨幣的投資人，透過旗下社群媒體企業、上市公司「川普媒體與科技集團」斥資逾廿億美元（約台幣五九二億元）投資比特幣等數位貨幣。

川普政府也已開始放寬退休帳戶用加密資產的相關規定。美國勞工部五月撤銷拜登政府一項不鼓勵４０１（ｋ）管理者提供加密投資選項的政策。

除了加密貨幣，該行政命令也將有利美國黑石集團、阿波羅全球管理公司和貝萊德等全球最大的私募資金公司。這些公司未來成長的重點就是幫一般的退休投資人管理資金。該行政命令將要求勞工部考慮設立「避風港」規則，讓退休金計畫的管理者能降低法律風險，能向儲蓄者提供收費較高且流動性較低的私募投資選項。