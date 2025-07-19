物價壓力仍高 日銀頭疼

最新數據顯示，日本6月核心通膨雖然放緩，但過去三年多來一直高於央行設定的2%目標，凸顯物價壓力揮之不去。

據總務省18日公布的數據，排除波動性較大的生鮮食品價格後，日本6月核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.3%，與市場預期的中位數相吻合，主因是恢復汽油補貼。

6月的核心通膨率雖低於5月的3.7%，但仍連續第39個月高於央行的2%的目標。在剔除生鮮食品和燃料成本後，日本6月的物價年增3.4%，不僅高於5月的3.3%漲幅，更是去年1月以來最大增幅，這個指數是衡量國內需求驅動物價的重要指標。

這些通膨數據除了使首相石破茂在周日舉行的參議院選舉前面臨安撫選民的壓力外，還凸顯日本銀行目前所面臨的挑戰，必須在持續上升的通膨壓力與美國關稅對脆弱經濟造成的風險之間取得平衡。目前日銀正在考慮恢復升息的時點。央行將在本月30至31日舉行政策會議，預料屆時將上修通膨預測。

日本央行去年脫離長達十年的激進刺激計劃，並於今年1月將短期利率調升至0.5%，因為央行認為日本即將持續達成2%的通膨目標。儘管央行已暗示準備進一步升息，但如今決定下次升息的時機已變複雜。