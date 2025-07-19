日新創試產2奈米晶片 報捷

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本政府大力扶植的晶片新創公司Rapidus 18日宣布，已在北海道工廠成功試產出2奈米晶片，為日本首家達成此里程碑的公司，但要達到該公司2027年量產的目標，仍有許多課題。

彭博資訊報導，Rapidus之所以能成功試產出技術上高難度的2奈米晶片，主因在於迅速導入了極紫外光（EUV）設備。社長小池淳義在記者會表示，自從去年底搬入裝置，「僅花三個月就在EUV裝置上取得成功，這在全球是史無前例的」。

不過，這項成果仍然無法讓Rapidus擺脫所有外界疑慮，該公司未對試產品的品質和招攬客戶的進度提供太多細節。

近幾年來，在日本政府的大力支持下，日本半導體界吹起順風。在政府招手下設廠的台積電（2330）熊本一廠2024年底開始生產。2022年成立的Rapidus也獲得累積超過1.8兆日圓的政府支援。

雖然日本政府基於分散風險觀點持續支援Rapidus，但若執政聯盟無法在20日參議院選舉繼續維持現在優勢，對該公司的支援勢必將引起討論。

日本 成功 奈米

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