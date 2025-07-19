外資持有美債規模回升 陸連三月減持、台灣也減少

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
數據顯示，外資持有美國公債5月增加到9.045兆美元。路透
數據顯示，外資持有美國公債5月增加到9.045兆美元。路透

數據顯示，外資持有美國公債5月增加到9.045兆美元，連續第三個月超過9兆美元，且是歷來次高，顯示當時儘管市場擔憂美國總統川普的政策，美債海外需求依然強韌。

其中，加拿大5月大買；中國大陸連續第三個月減持美債到16多年來最低水準；台灣持有部位也減少，仍是美債第11大外國持有人。

外資持有美債占比
外資持有美債占比

美國財政部17日公布，外國投資人持有美國公債規模5月較4月增加324億美元到9.045兆美元，不僅增加金額幾乎抵銷4月減少量，總規模還是僅次於今年3月的歷來次高水準。若與去年同期相比，外國人持有美債增加11.2%。

以交易來看，外國投資人5月買進價值1,460億美元的美國公債，扭轉4月賣出408億美元的頹勢。債券持有部位的變動，會受到淨買入或淨賣出，以及價格的影響，而美債價格5月是下跌的。海外基金和政府持有逾30%的美國未償還公債。

摩根投資管理公司投資組合經理人米斯萊認為，雖然市場擔心美國政府赤字，美國公債需求依然穩健，「外國投資人正繼續參與（美債市場），美國公債市場的深度和流動性沒有替代品」。

屢次被川普施壓加入美國的加拿大，5月大買美債，持有部位比4月增加617億美元達到4,301億美元的新高，為全球第五大美債外國持有人。

日本仍是全球最大美債外國持有人，5月部位增加5億美元至1.135兆美元，第二大持有人英國的美債部位也略增17億美元至8,094億美元的新高。

美債第三大外國持有人大陸美債部位5月再減9億美元，降至7,563億美元，為2009年2月來最少。不過，持有部位包含大陸託管帳戶的比利時，持有美債增加45億美元至4,115億美元。

台灣5月底持有美債部位則比4月底時減少59億美元，成為2,929億美元。

數據也顯示，5月淨流入美國資本達3,111億美元，為2024年9月來單月最高，也與4月流出146億美元形成對比。在經過外國投資組合透過股票交換收購美股等推估金額調整後，5月整體淨流入長期證券金額達2,594億美元，也是史上最高。

美國公債

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