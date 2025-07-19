主管遭限制離境 富國銀禁員工赴陸出差

據傳美國富國銀行一名上海出生的主管，進入中國大陸後遭禁止出境，滯留當地，富國銀行因此下令禁止員工赴中國大陸出差。

英國金融時報（FT）、彭博引述知情人士報導，富國駐亞特蘭大的華裔美籍董事總經理毛晨月（Chenyue Mao，音譯）近來赴中國大陸出差後，遭禁止離境，促使富國銀行停止所有赴陸行程。

富國銀行發言人說，該行正「密切關注情勢，透過合適管道運作，確保自家員工能盡快返美」。毛晨月遭限制離境的原因仍不明。

這起案件發生的背景，正值美、中地緣政治緊張加劇，中國國家主席習近平的談判人員，將在未來數周試圖與美國敲定最終的貿易協議，避免遭美國總統川普大幅加徵關稅。

近年來，大陸官方恣意對涉及調查中案件、商業糾紛、以及其他不明原因的人等，祭出限制離境等措施，直到案件獲得解決。本案勢將引發國際企業界對赴陸旅行的疑慮，也損及大陸官方在解除防疫限制後，積極推動赴陸旅遊的努力。

隨著陸方愈來愈常祭出旅遊限制，促使美國國務院示警，旅客赴陸旅行時應格外留意大陸官方任意執法的風險。