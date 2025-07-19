主管遭限制離境 富國銀禁員工赴陸出差

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

據傳美國富國銀行一名上海出生的主管，進入中國大陸後遭禁止出境，滯留當地，富國銀行因此下令禁止員工赴中國大陸出差。

英國金融時報（FT）、彭博引述知情人士報導，富國駐亞特蘭大的華裔美籍董事總經理毛晨月（Chenyue Mao，音譯）近來赴中國大陸出差後，遭禁止離境，促使富國銀行停止所有赴陸行程

富國銀行發言人說，該行正「密切關注情勢，透過合適管道運作，確保自家員工能盡快返美」。毛晨月遭限制離境的原因仍不明。

這起案件發生的背景，正值美、中地緣政治緊張加劇，中國國家主席習近平的談判人員，將在未來數周試圖與美國敲定最終的貿易協議，避免遭美國總統川普大幅加徵關稅。

近年來，大陸官方恣意對涉及調查中案件、商業糾紛、以及其他不明原因的人等，祭出限制離境等措施，直到案件獲得解決。本案勢將引發國際企業界對赴陸旅行的疑慮，也損及大陸官方在解除防疫限制後，積極推動赴陸旅遊的努力。

隨著陸方愈來愈常祭出旅遊限制，促使美國國務院示警，旅客赴陸旅行時應格外留意大陸官方任意執法的風險。

行程 美國

延伸閱讀

外賣促銷割喉戰 大陸官方約談「餓了麼」、「美團」、「京東」

如何避免高關稅？採購美國液化天然氣 成亞洲國家談判籌碼

美國加強掃蕩 執法人員法庭外埋伏逮捕移民

華裔高管赴中國遭禁離境 富國銀行暫停到中出差

相關新聞

美「天才法案」過關…穩定幣發行合法化 為各產業使用鋪路

美國聯邦眾議院十七日通過三項加密貨幣法案，其一為已獲聯邦參議院通過的穩定幣法案「天才法案」（Genius Act），將送...

美穩定幣合法化過關 激勵加密幣市值衝上4兆美元

美國聯邦眾議院17日通過三項加密貨幣法案，其中之一為已獲參院通過的穩定幣法案「天才法案」（GENIUS Act），將送交...

川普AI藍圖 鬆綁監管力道、擴大資料中心所需能源資源

美國總統川普可望在本月底前公布一套人工智慧（ AI）行動計畫，傳達政府對AI少干預、支持成長的立場，因此將著重鬆綁監管，...

川普擬開放美退休金投資加密貨幣 恐改寫民眾儲蓄習慣

英國金融時報十七日報導，美國總統川普準備讓資金規模九兆美元（約台幣二六六兆元）的美國退休金市場開放投資加密貨幣、黃金與私...

外資持有美債規模回升 陸連三月減持、台灣也減少

數據顯示，外資持有美國公債5月增加到9.045兆美元，連續第三個月超過9兆美元，且是歷來次高，顯示當時儘管市場擔憂美國總...

Fed理事呼籲 7月應降息

美國聯準會（Fed）理事沃勒表示，利率政策決策者應該在本月就開始降息1碼，以支持浮現疲弱跡象的勞動市場。他也重申關稅對通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。