Burberry第1季銷售優於預期

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國精品業者Burberry上季銷售優於預期。（歐新社）
英國精品業者Burberry上季銷售優於預期。（歐新社）

英國精品業者Burberry上季銷售優於預期，以美國市場表現最佳，顯示該品牌在現任執行長舒曼（Joshua Schulman）推動整頓計畫的帶領下，出現業績復甦的早期跡象。

Burberry 18日宣布，在止於6月28日的第1季營收達4.33億英鎊（5.81億美元），同店銷售較去年同期下滑1%，優於分析師預期的3%減幅。

上季美國銷售年增4%，為增幅最大的地區，也優於去年第4季的4%減幅，以及2025財政年度（上年度）的9%減幅，業績由新舊顧客帶動。美國市場占Burberry整體業績的19%。舒曼指出，美國業績成長反映「該市場消費者的多樣性」，從菁英、高消費族群到高客流量商場顧客都有。

至於其他區域，歐洲上季銷售恢復成長，歐洲、中東、印度和非洲區（EMEIA）上季銷售年增1%；大中華地區較去年同期下滑5%，亞太地區則年減4%，主要受「日本觀光放緩拖累」，但這兩個地區的銷售減幅已縮小至前一季的一半左右。此時正值Burberry和精品產業面臨疫後幾年榮景以來、奢侈品需求廣泛降溫之際。舒曼去年接掌CEO後，力圖使以經典格紋著稱的Burberry重返其英國根源，並加強行銷圍巾、風衣等外衣類產品。

花旗分析師說，舒曼去年11月推出新品牌策略以來，Burberry已連續三季實現同店銷售改善，意味本季銷售也有望轉正。舒曼表示，「第1季（上季）同店銷售改善、核心品項表現穩健、品牌吸引力提升，讓我們對未來發展方向更具信心」。

但Burberry也警告，在美國總統川普的關稅政策所引發的貿易緊張下，總體經濟環境依舊充滿不確定性。舒曼也說，該集團仍在轉型的早期階段。

Burberry表示，5月宣布的減支計畫實施後，在2026年度截止前，年化後所省下的開支可達8,000萬英鎊，該計畫包含在全球裁減1,700個職位。

美國 業績 Burberry

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