OpenAI 推出AI代理人工具

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

OpenAI正全面押注在目前人工智慧（AI）最令人興奮的趨勢上，該公司17日推出AI代理人工具ChatGPT Agent，這套工具將能使用自己內部的「虛擬電腦」，擁有一套整合式自主代理系統，為使用者全程包辦複雜且多步驟的作業。

OpenAI表示，ChatGPT Agent結合其現有兩款AI工具Operator和Deep Research的能力，將能執行像是替用戶歸納報告行事曆裡即將要開的會議、規劃一家人的早餐和要買的食材，或根據對競爭對手公司的分析製作投影片等複雜作業。

該公司為運作這項產品開發了一套專門的新模型，並透過強化學習訓練其執行需要多重工具的複雜作業，和其訓練所有推理模型使用的是相同技巧。

OpenAI已從17日起向ChatGPT的Pro、Plus和Team方案用戶開放這套工具，並將在今夏稍晚再開放給Enterprise和Education方案的用戶使用。

AI代理人的概念近年來一直是個受到火熱討論的趨勢。開發者努力朝向的目標是像「鋼鐵人」電影裡的AI電腦賈維斯（JAVIS），能執行特定工作機能、安排舉辦活動時機等。

食材 OpenAI ChatGPT

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