Fed理事呼籲 7月應降息

美國聯準會（Fed）理事沃勒表示，利率政策決策者應該在本月就開始降息1碼，以支持浮現疲弱跡象的勞動市場。他也重申關稅對通膨的影響將是暫時性的觀點。

沃勒17日在紐約大學貨幣市場協會發表演說時表示，「在通膨接近目標且通膨上升風險有限的情況下，我們不應該等到勞動市場惡化後才調降政策利率。我認為，在兩周後聯邦公開市場委員會（FOMC）開會時，下調利率25個基點（1碼）是合理之舉」。FOMC將於7月29、30日召開會議。

沃勒目前是外界點名的下任聯準會主席熱門人選之一。現任主席鮑爾的任期將於明年5月屆滿。而握著主席提名大權的美國總統川普，一直公開呼籲Fed儘快降息。

沃勒的談話讓他與大多數Fed官員有所區別，多數Fed官員現在仍將就業市場描述為穩健。可是沃勒最新的說法是：「從軟數據和硬數據來看，我看到的是一個處於危險邊緣的勞動市場。」

沃勒表示，通膨預期依然穩定，薪資增長未加速，降低了通膨持續上升的風險。現在是，就業市場疲弱的風險「更高且已足以」成為降息理由。他強調，「經濟仍在成長，但動能已大幅減弱，FOMC在就業方面的使命，風險正在上升」。沃勒預估美國今年上半年經濟僅成長約1%後，下半年經濟仍將「保持疲軟」。

沃勒也說：「政策應該忽略關稅效應，聚焦於基礎通膨，而這似乎接近FOMC的2%目標。」

舊金山聯準銀行總裁戴莉同日在彭博電視的訪談中，除了重申今年降息兩次是合理的，也強調Fed不應等太久才行動。

利率期貨合約市場目前反映，投資人預期Fed在本月底會議可能維持利率不變，並認為9月降息的機率略高於五成。

另外，針對Fed大樓翻修案挨批浮誇，主席鮑爾已回信白宮管理預算局長，強調Fed重視妥善管理公共資源的責任。