川普AI藍圖 鬆綁監管力道、擴大資料中心所需能源資源

美國總統川普可望在本月底前公布一套人工智慧（ AI）行動計畫，傳達政府對AI少干預、支持成長的立場，因此將著重鬆綁監管，並擴大資料中心所需的能源資源，並敦促國會考慮制定聯邦法律，以防疏於監管這種新興科技。

知情人士透露，這項「AI行動計畫」將在數日後發表，大致勾勒出川普政府對AI的願景，提出的鳥瞰性的架構列出加速美國AI發展的主要方針，包括促進創新、降低監管負荷、改革批核等。計畫重點在傳達訊息，局限於行政部門行動，而不是提出AI長期影響的大遠景，也不太可能能捲入有關AI著作權和AI模型透明性等辯論。

白宮科技政策辦公室（OSTP）發言人拉西維塔說：「依照元月行政命令交辦事項和行政官員公開的發言，這項AI行動計畫訂於7月底呈交總統。此計畫將提供一份強大且具體可行的聯邦政策藍圖，涉及的細節非本文能詳載，我們期待很快就會公諸於世。」

川普可望簽署三道行政命令，以利執行計畫列出的一些政策。第一項命令與AI基礎建設有關。第二項命令事關促進出口以提升美國科技能見度，將運用在美國國際開發金融公司（DFC）及進出口銀行（EXIM）的職權，支持美國AI技術全球部署。第三項命令目標是打擊「覺醒AI」（Woke AI），要求政府採購的大型語言模型（LLM）都必須是中立技術，此計畫將由白宮政策顧問暨「AI沙皇」薩克斯領軍。

這將是川普政府目前為止最重要的科技政策聲明，且凸顯美國政府促進全球採納美國AI技術的努力。照這個計畫的願景看來，支持安全標準和締結國際合作關係的業者，可望受惠。

美國AI產業快速成長，目前市場領導者是OpenAI、Meta Platforms和Google。這些業者一直熱烈期待川普政府公布一套AI指導綱領。許多科技公司呼籲摒棄前任拜登政府訂定繁雜監管法規的做法。

川普預定7月23日針對AI政策發表演說。

這項提案是數月來與AI產業人士商議的結果，凸顯出白宮有意降低不必要的監管障礙、促進科技創新與採用，並支持第三方獨立機構對AI風險的評估。

此計畫也強調藉簡化核准程序支持AI基礎設施，並把國家環境政策法（NEPA）中的環境標準化繁為簡。不過，此計畫可能不包含強化電網的政策指引。

另外，川普17日下令對於在聯邦土地上進行風力與太陽能發電的計畫，都必須經過更高層級的審查，最後還需獲得內政部長辦公室的批准。此舉引發綠能產業團體反彈，批評此舉不利美國能源自主。