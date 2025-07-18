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美股早盤／Netflix財報未激火花…三大指數漲跌互見 標普那指再創高
美股18日早盤漲跌互見，因投資人重新衡量過去一周公布的好壞參半經濟訊號和企業財報，串流巨擘Netflix的亮眼獲利也未能激出市場興奮。
道瓊工業指數18日早盤下跌111點，或0.2%；標普500和那斯達克指數則延續17日漲勢，分別各上漲約0.15%，再創紀錄新高；費城半導體指數漲0.1%；台積電ADR則跌1.6%。
Netflix 17日美股盤後公布，上季財報優於預期，並同時上修全年營收財測，原因是美元走貶且預期新訂戶和廣告銷售強勁成長。但該公司18日早盤股價大跌5.3%，原因可能是該公司警告下半年營業利益率將低於上半年。
工業巨擘3M早盤股價則大漲3%，該公司也在財報會上宣布提高全年財測，原因是積極削減成本和更加專注在高利潤產品。
不過，標普500和那斯達克指數早盤仍然開出本周來最微幅的漲勢，因為投資人試圖分析出過去一周經濟數據（強勁零售銷售、消費通膨上揚和停滯的生產者價格）所展現出的混亂訊號。
儘管企業財報和經濟數據佔據過去一周焦點，但隨著8月1日關稅期限將至，美國總統川普貿易政策的不確定性仍在投資人心中徘徊不去。
加上川普可能開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾的報導，雖然川普迅速出面淡化，但仍短暫造成市場振盪。
在這些背景下，據芝商所（CME）的FedWatch工具，投資人目前預期Fed 9月降息的機率為57.9%，7月降息機率則已幾乎為零。
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