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日經：日本歐盟將尋求合作取得稀土 擺脫對中國大陸依賴

中央社／ 東京17日綜合外電報導
「日本經濟新聞」今天報導，日本與歐洲聯盟（EU）為了在稀土供應等領域降低對中國的依賴，將考慮攜手推動產官合作。 示意圖／路透社
「日本經濟新聞」今天報導，日本與歐洲聯盟（EU）為了在稀土供應等領域降低對中國的依賴，將考慮攜手推動產官合作。 示意圖／路透社

日本經濟新聞」今天報導，日本與歐洲聯盟（EU）為了在稀土供應等領域降低對中國的依賴，將考慮攜手推動產官合作。

路透社報導，由於世界絕大多數稀土的供應來源中國加強管制出口，包括限制稀土的合金、混合物與磁鐵外銷，因此全球製造業者擔憂，北京這項決定可能造成生產速度變慢及供應鏈中斷。

稀土是製造武器、電動車和許多電子產品的材料，全球多國為了使得中國對稀土的控制降低，已不斷嘗試取得相關供應鏈。

據日經新聞報導，日本與歐盟將啟動1個新的「經濟2加2」對話，由雙方外交部長和經濟部長參與。這項消息預計在23日召開的日歐領袖峰會上宣布。

報導還說，這個對話機制將自今年夏天啟動，目的為了明確指認雙方合作領域。待這項工作層級的新對話獲得雙邊同意後，日本和歐盟將攜手發展稀土這類關鍵材料的供應鏈。

根據報導，這個新框架尋求深化日歐關係，相關工作將聚焦在簡化歐盟法規及討論日本企業如何參與歐盟計畫。

本月稍早美國國防部才破天荒與美國稀土礦商MPMaterials簽署數十億美元合約，成為這家公司最大股東，以提高美國稀土產量。

稀土 歐盟 日本 北京

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