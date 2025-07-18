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破天荒！美國穩定幣法案加持 全球加密貨幣總市值突破4兆美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國國會通過穩定幣法案，提振加密貨幣產業聲勢，帶動加密資產總市值18日盤中歷來首度突破4兆美元。路透
美國國會通過穩定幣法案，提振加密貨幣產業聲勢，帶動加密資產總市值18日盤中歷來首度突破4兆美元。路透

美國國會通過穩定幣法案，提振加密貨幣產業聲勢，帶動加密資產總市值18日盤中破天荒突破4兆美元。

CoinGecko資料顯示，該網站追蹤的16,917種加密貨幣總市值在18日一度衝上4.03兆美元，歷來首度突破4兆美元。

主要加密貨幣行情都走高，乙太幣18日盤中漲4.7%至3,601.25美元，瑞波幣（XRP）揚升5.7%至3.45美元，幣安幣（BNB）挺升2.2%至734.9美元。比特幣則小漲0.1%，報11萬8,943美元，因行情已大致反映國會通過穩定幣法案的利多。

美國國會17日通過第一部監管穩定幣的聯邦法案，將讓這個規模2,650億美元的市場合法化。花旗分析師預計，該市場到2030年時有望增至3.7兆美元。

美國 穩定幣 法案 加密貨幣

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