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美數據與企業獲利提振美股 亞股普遍收高

中央社／ 香港18日綜合外電報導
美國最新公布的零售銷售數據優於預期，加上企業獲利報喜，激勵美股前一日收盤上揚，亞股今天追隨美股漲勢普遍收高。 示意圖／AI生成
美國最新公布的零售銷售數據優於預期，加上企業獲利報喜，激勵美股前一日收盤上揚，亞股今天追隨美股漲勢普遍收高。 示意圖／AI生成

美國最新公布的零售銷售數據優於預期，加上企業獲利報喜，激勵美股前一日收盤上揚，亞股今天追隨美股漲勢普遍收高。

法新社報導，這些數據有助投資人目光轉離美國總統川普（Donald Trump）的關稅手段。目前距離關稅暫緩期限8月1日尚有2週，仍有許多國家尚未與美方達成協議。

不過，日本6月米價繼5月後再度翻漲一倍的消息傳開，日股投資人更顯得焦慮。這也使首相石破茂在20日參議院選舉前面臨的問題更加惡化。在日本，米價一直是熱議話題。

美股那斯達克和標普500指數昨天再創收盤新高，受惠美國6月零售銷售數據優於預期、扭轉5月下滑頹勢，顯示美國經濟仍處於良好健康狀態。美國上週初領失業救濟金人數溫和下滑，也為市場提供一劑強心針。

亞股方面，香港股市是受惠大型科技股上揚的最大贏家之一，終場紅盤作收，上海、台北、雪梨及馬尼拉股市也收紅；東京、首爾及威靈頓股市收黑。

緊張不安的投資人正緊盯即將登場的日本參議院選舉，民調顯示石破茂的執政聯盟可能失去參議院過半席次。

自民黨與公明黨組成的執政聯盟去年10月在眾議院大選中失去過半席次，成為「少數執政黨」。

若執政聯盟在參議院選舉失利，為生活成本危機所擾的石破茂可能面臨下台壓力，日本經濟也可能因此步入充滿不確定性的時期。

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