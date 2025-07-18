不是電資醫牙！黃仁勳稱若重回20歲 他會改讀「這學科」看好下波浪潮

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，如果他今天還是一名20歲的學生，他將會專注在物理科學。

CNBC報導，黃仁勳16日在出訪北京的過程中被記者問到，如果他今天是個22歲剛畢業、擁有同樣理想抱負的學生，他會專注在什麼學科？

黃仁勳說：「對20歲剛畢業的年輕黃仁勳來說，比起軟體科學，他可能更會選擇物理科學。」黃仁勳實際上20歲就提前兩年從大學畢業。

相對於生命科學，物理科學是一個專注在研究無生命系統的廣泛分支，包括物理、化學、天文學和地球化學。

雖然黃仁勳並未解釋他為何會選擇物理化學，但他一直非常看好「物理AI」成為下一波AI浪潮。

黃仁勳4月在華府的「國會山莊與矽谷論壇」表示，「下一波浪潮將要求我們了解物理定律、摩擦力、慣性和因果關係等」，物理推理能力將在人工智慧的下一階段裡十分重要。

物理推理的應用包括預測結果，像是球體滾動的方向、抓取物體需要多大力量但又不至於破壞物體、以及推斷車輛後方是否有行人。

黃仁勳說：「而且如果你把物理AI融入到機器人，你就得到機器人學。這真的非常重要，因為現在我們正在美國各地建造工廠。」