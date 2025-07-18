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有動作？波克夏滿手現金 巴菲特恐因「這樁鐵路併購案」出手

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
聯合太平洋鐵路公司正在洽談收購諾福克南方鐵路公司，可能迫使巴菲特（左前）旗下的鐵路公司BNSF收購CSX鐵路公司。路透
聯合太平洋鐵路公司正在洽談收購諾福克南方鐵路公司，可能迫使巴菲特（左前）旗下的鐵路公司BNSF收購CSX鐵路公司。路透

根據外媒報導，聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）可能收購諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern），此舉可能促使「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）考慮收購美國東部鐵路巨人CSX公司。

主要業務在密西西比河以西的聯合太平洋鐵路，正在進行初步談判，洽談收購美國東部兩大鐵路公司之一的諾福克南方公司。英國金融時報（FT）引述知情人士報導，這樁交易的規模接近2,000億美元。

波克夏旗下的鐵路公司BNSF主要業務在美國西部，其最大競爭對手就是聯合太平洋鐵路公司；諾福克南方鐵路公司的主要競爭者則是在密西西比河以東營運的CSX鐵路公司。聯合太平洋和BNSF的規模旗鼓相當，而諾福克南方的規模也與CSX不相上下。

假如聯合太平洋透過併購諾福克南方成為一家橫跨美國大陸的鐵路公司，身為其主要競爭者的波克夏可能會收購CSX以相抗衡。由於巴菲特不喜歡捲入企業競購戰，波克夏不太可能出價收購諾福克南方，因此，比較可能的作法是收購CSX，這可能就是巴菲特十多年來一直尋覓的巨額交易，但也將使手握逾3,000億美元現金波克夏所費不貲。

CFRA分析師塞弗特談到波克夏有無可能收購CSX時說，不會排除這種可能性，但這種層級的併購活動可能會推高標的公司的估值，波克夏不會「競標」收購某家公司。此外，對偏好價值投資的巴菲特來說，收購CSX的價格並不便宜，該股目前的比益比為20倍，巴菲特通常傾向收購稅後本益比不超過15倍的企業。

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