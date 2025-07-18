日「晶片國家隊」Rapidus 2奈米試產成功 但能否趕上台積仍在未定之天

日本政府大力扶植的晶片新創公司Rapidus 18日宣布，已在北海道工廠成功試產出2奈米晶片，為日本首家達成此里程碑的公司，但要達到該公司目標的2027年量產，仍還有許多課題。

彭博資訊報導，Rapidus之所以能成功試產出技術上高難度的2奈米晶片，主因在於迅速導入了極紫外光（EUV）設備。社長小池淳義在記者會表示，自從去年底搬入裝置，「僅花三個月就在EUV裝置上取得成功，這在全球是史無前例的」。

不過，這項成果仍然無法讓Rapidus擺脫所有外界疑慮，該公司不願意對試產品的品質和招攬客戶的進度提供太多細節。

近幾年來，在日本政府的大力支持下，日本半導體界吹起順風。在政府招手下設廠的台積電熊本一廠2024年底開始生產。2022年成立的Rapidus也獲得累積超過1.8兆日圓的政府支援。

但當前情勢又開始瀰漫起不確定感。雖然台積電否認，但外界開始推測熊本二廠的建廠或許可能延後。功率半導體代工商JS Foundry也在14日傳出向東京地院聲請破產，開始破產程序。

雖然日本政府基於分散風險觀點持續支援著Rapidus，但若執政聯盟無法在20日的參議院選舉繼續維持現在的多數優勢，對該公司的支援勢必將引起討論。

Rapidus董事長東哲郎在18日記者會上表示：「不只是日本在落後十多年之後直接挑戰最先進技術而已，世界將會震驚於我們竟能以這種全球僅見的速度趕上。」