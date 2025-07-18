誰說美債沒人要？外國持有美債規模5月回升 台灣減近60億美元

美國財政部周四（17日）公布的數據顯示，5月外國持有美國公債規模呈現上升，達到9.045兆美元，主要受到加拿大大量買進帶動。可見當時儘管市場擔憂美國總統川普的政策，海外對美債的需求依然強韌。不過，台灣5月底持有的美債部位則是比4月底時減少59億美元，由2,988億美元降為2,929億美元。

5月外國持有美債較4月增加324億美元，不僅增加的金額幾乎抵銷4月時的減少量，總規模還達到有紀錄以來的次高水準。與去年同期比較，外國人持有美債規模增幅11.2%，總額略低於今年3月創下的9.049兆美元最高紀錄。

加拿大儘管被川普高課關稅、施壓邊境安全，甚至希望變成美國的一部分，但5月大手筆買入美債，淨買入約658億美元的中長期債券，使得加國的美債持有部位達到4,301億美元，創下新高。

中國大陸現為美債第三大外國持有人，持有美債部分在5月繼續第三個月走低，由4月的7,572億美元，再減9億美元至7,563億美元。

債券持有部位的變動，受到淨買入或淨賣出，以及價值的影響。彭博美債指數在5月是下跌的，因為那時美債殖利率上升。

美債第一大外國持有者日本，5月持有規模增加5億美元至1.135兆美元。第二大持有國英國，5月美債持有部位增加17億美元至8,094億美元。

摩根投資管理投資組合經理米斯萊說，「雖然擔心（美國政府）赤字，美債的基本需求仍然強勁」，「外國投資人正在繼續參與市場，美債市場的深度和流動性，沒有替代品」。