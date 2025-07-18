台積電建廠效應！德勒斯登房東改出租工人宿舍

隨著台積電設廠與英飛凌擴建晶片工廠，德國德勒斯登近期湧入大量外籍工人與技術人力，短期住宿需求激增。當地部分房東轉向經營臨時工人宿舍，有房間已訂滿至年底，也讓城市住宅供需與用途規範問題浮上檯面。

35歲的保險與財務顧問布蘭特（JürgenBrandt）2012年起在德勒斯登（Dresden）投資房地產，近年轉向經營臨時工人宿舍。

他在德勒斯登南部購買一棟住宅，投入約10萬歐元（約新台幣340萬元）整修，改建為8間雙人房，配備冰箱、網路與烤肉區等設施，提供短期租賃使用。

布蘭特接受薩克森日報（Sächsische Zeitung）訪問時表示，每張床每晚25歐元（約新台幣850元），另收清潔費，目前已全數訂滿至年底，需求顯著上升。

他在德勒斯登與周邊地區持有約70間公寓，原本出租給一般房客，近兩年轉向短租，透過Booking.com等平台尋找客源。他指出，這類短期住宿多由建設工地的承包商整批承租，入住者多為來自波蘭等地的外籍勞工。

布蘭特表示，德勒斯登北部晶片產業工地，包括台積電與歐洲合資的歐洲半導體製造公司（ESMC）新廠，以及德國半導體大廠英飛凌的擴建工程，吸引大量工人湧入，帶動工人宿舍需求成長。

不僅工人宿舍，旅遊短租市場也持續擴大。根據德勒斯登市府統計，當地目前約有2100間登記為觀光用途的短期出租住宅。

隨著短租比例增加，類似柏林等大城市的弔詭租賃現象也在德勒斯登出現：當地居民難以找到長期可負擔租屋，卻有不少只給觀光客過夜、更多時候沒人使用的閒置空屋。

德勒斯登所在的薩克森邦（Sachsen），邦議會去年通過法案，授權各城市得視住房市場狀況，制定住宅用途變更禁令。

根據規定，若住宅每年作為短期出租用途超過12週，即構成用途變更，須申請特別許可，否則可處罰鍰或要求恢復原用途。

短租業者Marek指出，應區分觀光用途與就業導向的短租需求。他表示，其租客多為來德勒斯登任教的學者，或來自南美的清潔與照護人員，初抵德國時需要過渡性落腳處，難以立刻簽訂長期租約。

據悉明年起將有至少500名台積電工程師進駐德勒斯登廠區，屆時除建廠工人外，長期外派技術人員與眷屬的住宿需求，可能也將對當地房屋租賃市場帶來不小挑戰。