快訊

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

日本星期天決戰參議院！石破茂政權恐不保？

五角大廈入股稀土商MP 補貼規模震撼業界 被批照搬中國式干預

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
五角大廈斥資4億美元入股美國稀土生產商MP Materials，引發外界批評學中國大陸的產業干預模式。圖為MP的德州廠。美聯社
五角大廈斥資4億美元入股美國稀土生產商MP Materials，引發外界批評學中國大陸的產業干預模式。圖為MP的德州廠。美聯社

五角大廈上周宣布斥資4億美元，入股美國唯一稀土生產商MP Materials，成為最大股東，還承諾以接近現價兩倍，保價收購其釹鐠氧化物（NdPr）產品；此舉引發外界批評，質疑與中國大陸的產業干預如出一轍。

MP經營加州Mountain Pass礦場，正籌建國內磁體工廠，尚未具有商業化產能。美國政府不僅保價收購原料，還將在未來10年每年採購7,000公噸磁體，數量遠超過美國國防實際需求。蘋果也將預付2億美元採購MP磁體，用於iPhone與電腦。

一位競爭對手公司的高層表示，這類高成本操作恐複製北京的扶植模式。他不願觸怒白宮，拒絕具名評論。

其他批評者指出，MP將獲得不公平優勢，能低價搶標，再靠政府補貼獲利，勢必扭曲市場。

前政府官員、現為愛達華州Boise州立大學教授的David Abraham表示，這筆交易有許多令人側目的反常之處，尤其是美國政府一夜之間成為NdPr市場的主導力量

儘管如此，合作協議仍獲華府跨黨派支持。

美國國防 北京 五角大廈

延伸閱讀

陸稱發現新稀土礦物「釹黃河礦」 可用於新能源車

推深海探勘！日造全新母船 助開採海底稀土

美股早盤漲跌互見「輝達飆、台積電俏」 稀土股MP Material噴17%

對抗全球稀土荒！美政府推獨立稀土定價系統 挑戰大陸主導地位

相關新聞

誰說美債沒人要？外國持有美債規模5月回升 台灣減近60億美元

美國財政部周四（17日）公布的數據顯示，5月外國持有美國公債規模呈現上升，達到9.045兆美元，主要受到加拿大大量買進帶...

五角大廈入股稀土商MP 補貼規模震撼業界 被批照搬中國式干預

五角大廈上周宣布斥資4億美元，入股美國唯一稀土生產商MP Materials，成為最大股東，還承諾以接近現價兩倍，保價收...

美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美...

參議院選舉前投資人謹慎 日本股市收低

巿場密切關注日本20日參議院選舉之際，投資人態度謹慎，東京股巿主要指數今天收低

台積電建廠效應！德勒斯登房東改出租工人宿舍

隨著台積電設廠與英飛凌擴建晶片工廠，德國德勒斯登近期湧入大量外籍工人與技術人力，短期住宿需求激增。當地部分房東轉向經營臨...

併購涉會計造假、操縱股價纏訟10年 三星李在鎔無罪定讞

南韓最高法院17日對三星電子會長李在鎔判決，以無罪定讞，維持首爾高等法院先前對他在2015年一樁80億美元併購案中，涉及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。