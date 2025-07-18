五角大廈入股稀土商MP 補貼規模震撼業界 被批照搬中國式干預

五角大廈上周宣布斥資4億美元，入股美國唯一稀土生產商MP Materials，成為最大股東，還承諾以接近現價兩倍，保價收購其釹鐠氧化物（NdPr）產品；此舉引發外界批評，質疑與中國大陸的產業干預如出一轍。

MP經營加州Mountain Pass礦場，正籌建國內磁體工廠，尚未具有商業化產能。美國政府不僅保價收購原料，還將在未來10年每年採購7,000公噸磁體，數量遠超過美國國防實際需求。蘋果也將預付2億美元採購MP磁體，用於iPhone與電腦。

一位競爭對手公司的高層表示，這類高成本操作恐複製北京的扶植模式。他不願觸怒白宮，拒絕具名評論。

其他批評者指出，MP將獲得不公平優勢，能低價搶標，再靠政府補貼獲利，勢必扭曲市場。

前政府官員、現為愛達華州Boise州立大學教授的David Abraham表示，這筆交易有許多令人側目的反常之處，尤其是美國政府一夜之間成為NdPr市場的主導力量

儘管如此，合作協議仍獲華府跨黨派支持。