快訊

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

帶你看《大狩獵展》！AR體驗爽被魔物「巨尾甩臉」、必買魔物獵人限定商品

廣告業務增訂閱價格調漲 Netflix第2季財報亮眼

中央社／ 舊金山17日綜合外電報導

串流影音服務商Netflix今天公布第2季財報優於預期，受惠於訂閱價格調漲與廣告業務成長，獲利比去年同期成長45%。

法新社報導，在截至6月30日的第2季，Netflix營收增長16%達到111億美元，超過分析師預期與公司自身預估，而淨利增加至31億美元。

Netflix上調全年營收預測，指出預估2025年營收將來到448億美元到452億美元之間，高於先前預期的435億美元到445億美元區間。

Netflix強調第2季內容表現強勁，包括熱門影集「魷魚遊戲」（Squid Game）第3季吸引了1.22億次的觀看次數。

Netflix在聲明中說：「（魷魚遊戲第3季）僅播出短短幾週，就成為我們史上所有系列中第6受歡迎的一季。」

其他表現傑出的影集還包括「母女姐妹花」（Ginny & Georgia）第3季，觀看次數達5300萬次，以及「妖惑心計」（Sirens），觀看次數達5600萬次。

動畫電影也表現優異，「K-Pop 獵魔女團」（KPopDemon Hunters）觀看次數達8000萬次，成為「我們歷來最熱門的動畫電影之一」，電影原聲帶也榮登全球音樂排行榜榜首。

Netflix表示，「韓國內容持續受到我們的觀眾歡迎」，並指出國際節目持續獲致成功，已成為Netflix全球策略的特點。

魷魚遊戲 電影 動畫

延伸閱讀

柯林法洛夢幻聯手葉德嫻！「小人物之歌」再現澳門賭場繁榮

Netflix上修全年財測 魷魚遊戲等夯劇助上季業績超預期

經濟數據和企業財報提振 史指那指再創新高

撕漫男降臨！邊佑錫化身「最強覺醒者」主演Netflix《我獨自升級》真人版 從廢柴逆襲成救世英雄

相關新聞

臉書洩個資高層個人被求償80億美元案和解！ 祖克柏再躲過出庭

路透報導，Meta Platforms執行長祖克柏、現任與前任董事及高層主管遭股東提告，指控他們縱容臉書用戶隱私權屢遭侵...

美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美...

貝萊德收購巴拿馬港口 中國威脅阻擋…除非讓中遠入股

香港長江和記實業(CK Hutchison Group)原本要出售巴拿馬運河兩個港口與全球40多個港口給歐美企業，但現在...

華裔高管赴中國遭禁離境 富國銀行暫停到中出差

知情人士透露，富國銀行(Wells Fargo)一名專責應收帳款承購（factoring)的華裔女主管，近日赴中國出差期...

續盯陸企洗產地 美太陽能廠對亞洲三國提反傾銷申訴

美國太陽能製造商為防堵中國大陸對手「洗產地」，對印度、印尼和寮國提出新的貿易申訴，指控這些國家許多由中國企業控制的公司，...

Netflix上修全年財測 魷魚遊戲等夯劇助上季業績超預期

全球影音串流龍頭Netflix周四（17日）公布上季財報優於市場預期，同時上修全年營收財測，原因是美元走貶且預期新訂戶和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。