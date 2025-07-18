廣告業務增訂閱價格調漲 Netflix第2季財報亮眼

串流影音服務商Netflix今天公布第2季財報優於預期，受惠於訂閱價格調漲與廣告業務成長，獲利比去年同期成長45%。

法新社報導，在截至6月30日的第2季，Netflix營收增長16%達到111億美元，超過分析師預期與公司自身預估，而淨利增加至31億美元。

Netflix上調全年營收預測，指出預估2025年營收將來到448億美元到452億美元之間，高於先前預期的435億美元到445億美元區間。

Netflix強調第2季內容表現強勁，包括熱門影集「魷魚遊戲」（Squid Game）第3季吸引了1.22億次的觀看次數。

Netflix在聲明中說：「（魷魚遊戲第3季）僅播出短短幾週，就成為我們史上所有系列中第6受歡迎的一季。」

其他表現傑出的影集還包括「母女姐妹花」（Ginny & Georgia）第3季，觀看次數達5300萬次，以及「妖惑心計」（Sirens），觀看次數達5600萬次。

動畫電影也表現優異，「K-Pop 獵魔女團」（KPopDemon Hunters）觀看次數達8000萬次，成為「我們歷來最熱門的動畫電影之一」，電影原聲帶也榮登全球音樂排行榜榜首。

Netflix表示，「韓國內容持續受到我們的觀眾歡迎」，並指出國際節目持續獲致成功，已成為Netflix全球策略的特點。