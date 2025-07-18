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續盯陸企洗產地 美太陽能廠對亞洲三國提反傾銷申訴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國太陽能廠商QCells在喬治亞州達爾頓廠的太陽能板生產線。 路透
美國太陽能廠商QCells在喬治亞州達爾頓廠的太陽能板生產線。 路透

美國太陽能製造商為防堵中國大陸對手「洗產地」，對印度、印尼和寮國提出新的貿易申訴，指控這些國家許多由中國企業控制的公司，從事非法貿易行為。

「美國太陽能製造與貿易聯盟」（Alliance for American Solar Manufacturing and Trade）提出針對這三個亞洲國家，提出反傾銷與反補貼申訴案。該聯盟成員包括First Solar、Mission Solar Energy、Qcells等公司。聯盟表示，中國大陸企業利用設在這三個亞洲國家的工廠，接受不公平的政府補貼，以低價大量傾銷太陽能產品到美國。

First Solar受益反傾銷申訴案利多，股價周四收盤上漲4%，收在173.54美元。

「美國太陽能製造與貿易聯盟」在這之前，已曾向美國政府申訴來自馬來西亞、泰國、越南與柬埔寨等國的太陽能電板加徵反傾銷稅，成功在今年稍早爭取到確定加徵。

隨著來自馬、泰、越、柬等國的太陽能貨品減少，印尼與寮國填補了空缺。根據彭博新能源財經的資料，這兩國在今年5月占美國太陽能電池與模組進口量的44%，而去年同期占比只有1.9%。另外，自2022年中期以來，印度對美國的太陽能產品出口顯著增加。

這項新的貿易申訴案提出後，美國商務部將調查、判定這三國的進口產品是否有不公平定價或受到外國政府補貼，同時美國國際貿易委員會（ITC）也要判斷相關進口是否對美國國內產業造成損害。如果調查結果裁定申訴成立，最終可能導致加徵關稅。

馬來西亞 美國 反傾銷

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