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Netflix上修全年財測 魷魚遊戲等夯劇助上季業績超預期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
《魷魚遊戲》（Squid Game）等熱門劇集助攻Netflix上季業績強強滾。 路透
《魷魚遊戲》（Squid Game）等熱門劇集助攻Netflix上季業績強強滾。 路透

全球影音串流龍頭Netflix周四（17日）公布上季財報優於市場預期，同時上修全年營收財測，原因是美元走貶且預期新訂戶和廣告銷售強勁成長。不過，該公司警告下半年營業利益率將低於上半年，這可能是拖累盤後股價挫跌近2%的原因。

Netflix表示，今年營收預估將可介於448億至452億美元。先前的預估的高端值為445億美元。

第2季（4到6月）Netflix營收成長至110.8億美元，淨利31億美元，每股盈餘7.19美元。分析師的預期則分別是營收110.7億美元，淨利30.6億美元，每股純益7.08美元。

然而，Netflix警告說，「2025年下半年的營業利益率將低於上半年，原因是下半年內容攤銷以及銷售和行銷成本增加。」該公司股價在周四盤後交易挫跌1.8%至每股1,250.46美元，逆轉收盤時的漲勢。截至周四，Netflix股價今年來已上漲近44%，現在市值超過5,000億美元，這比迪士尼、Comcast、華納兄弟探索這三家公司的總和還要高。

彭博資訊指出，第2季通常是Netflix淡季，一般是在年初與年底會增加較多用戶。不過，今年第2季Netflix推出了一系列熱門節目，像是《魷魚遊戲》（Squid Game）最終季與《母女姐妹花》（Ginny & Georgia）第3季，這兩部是年度觀看人數名列前茅的作品。另外，弱勢美元也對Netflix有利，因為公司超過三分之二的用戶來自美國以外地區。

Netflix說，上季16%的營收增長來自會員人數上升、訂閱價格調高，以及廣告收入增加。今年全年營收若能達到財測指引的高端值452億美元，營業利益率有望達到29.5%。淨利則是朝著首次突破100億美元邁進。

下半年Netflix將續推夯劇續集保住優勢，例如新一季的《怪奇物語》（Stranger Things）與《星期三》（Wednesday），也會有電影《高爾夫也瘋狂2》（Happy Gilmore 2）助攻。

上季Netflix在美國本土的營收仍成長15%，主因是訂閱價格調漲。市場研究公司Antenna表示，Netflix在美國的用戶成長已趨緩。另外，過去一年Netflix在美國的電視總觀看量的占比並未增加，Netflix也說，平均每位用戶觀看時間與幾年前差不多。

Netflix目前在十多個市場推出較低價、附帶廣告的訂閱方案以吸引更多用戶，預計今年廣告收入將會倍增。

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