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臉書洩個資高層個人被求償80億美元案和解！ 祖克柏再躲過出庭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
Meta Platforms執行長祖克柏2022年12月在加州聖荷西出庭後離開聯邦法院。資料照片。路透
Meta Platforms執行長祖克柏2022年12月在加州聖荷西出庭後離開聯邦法院。資料照片。路透

路透報導，Meta Platforms執行長祖克柏、現任與前任董事及高層主管遭股東提告，指控他們縱容臉書用戶隱私權屢遭侵犯，導致公司蒙受鉅額損失，索賠金額高達80億美元。原告律師17日向法官表示，雙方已達成庭外和解。

Meta股東控訴祖克柏、董事兼億萬富翁創投家安德森（Marc Andreessen），以及前營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）在內的其他前公司高層等11名被告，希望能讓他們為Meta近年支付的數十億美元罰款和法律費用承擔個人責任。

本案背景源自媒體披露，現已倒閉的政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）取得數百萬筆臉書用戶的資料，引發聯邦貿易委員會（FTC）於2019年對臉書裁罰當時創紀錄的50億美元，理由是該公司未遵守2012年與監管機構簽署的用戶資料保護協議；劍橋分析曾協助美國總統川普2016年的競選活動。

股東要求被告動用個人財產補償公司損失。被告則否認指控，稱之為「極端主張」；臉書於2021年改組為Meta作為母公司，Meta非本案被告，且拒絕評論。

祖克柏原定於21日出庭，桑柏格排在23日，整場庭訊原計畫至下周結束，和解意謂祖克柏第二次免於為重大案件出庭作證。

雙方未公布和解的具體內容，原告律師克洛西克（Sam Closic）表示，和解協議是在短時間內迅速敲定，辯方律師未在庭上發表任何意見。德拉瓦州衡平法院法官麥考密克（Kathaleen McCormick）在審判進入第二天時宣布審判停止，審判原定預計進行8天。

報導指出，祖克柏與其他被告透過和解，避免必須在宣誓作證下接受詳細審問。法院發現，訴訟期間桑柏格曾蓄意刪除證據，試圖隱藏不利信息，被視為嚴重違規。法官因此對桑德伯格施加制裁，讓她無法使用這些通信來證明自己的清白或解釋行為動機，削弱她的辯護能力。

然而，對原告而言，和解也意味著避免了一場極為艱難的官司。這類監督失職指控俗稱Caremark指控，根據德拉瓦州公司法，是最難以證明的指控之一。本案也是Caremark指控首次進入審判階段，縱使原告勝訴，仍可能被上訴至德拉瓦州最高法院，而該法院近年來已多次推翻大股東勝訴判決。

代表內容提供者的行業團體「數位內容協會」（Digital Content Next）執行長金特（Jason Kint）表示：「這項和解或許為雙方帶來解脫，但同時也錯失了一次公開追究責任的機會。」

祖克柏 律師 劍橋

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