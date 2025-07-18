比特幣又迎利多？川普考慮開放美退休金市場投資加密貨幣

美國總統川普準備讓資金規模9兆美元的美國退休金市場開放投資加密貨幣、黃金與私募股權，此舉預料將徹底改變美國民眾儲蓄的管理方式。

三位知情人士透露，川普最快本周就會簽署這項行政命令，開放401(k)退休金帳戶計畫可在傳統股票和債券之外的另類資產領域進行投資。這些資產類別涵蓋範圍廣泛，包括數位資產、金屬、聚焦於企業併購、私人貸款以及基礎設施交易的基金等。

知情人士說，這項行政命令將指示華府監管機構調查尚待解決的障礙，以便允許這類另類投資納入由專業經理人管理、401(k)投資人可選擇的基金。

白宮在給金融時報的聲明中表示：「總統川普致力於讓一般美國民眾恢復富足，並保障他們的經濟未來。不過，在總統川普親自宣布之前，任何決策都不應被視為正式決定。」

在美國，401(k)退休金計畫是最受勞工歡迎的退休儲蓄方式之一，讓他們可將部分薪資投資於上市證券，並享有免稅待遇。但目前幾乎所有401(k)投資都集中於上市股票與債券共同基金。

這項行政命令將加速川普推動加密貨幣投資成為主流的行動。美國眾議院在17日通過三項加密相關法案，這些法案都獲得川普大力支持，顯示川普有意強化這塊產業。實際上，川普家族本身也是大型加密貨幣投資者，透過旗下上市公司「川普媒體與科技集團」斥資超過20億美元投資比特幣等數位貨幣。

川普政府也已開始放寬退休帳戶使用加密資產的相關規定。今年5月，勞工部撤銷拜登政府時期一項不鼓勵401(k)管理者提供加密投資選項的政策。

除了加密貨幣外，川普的行政命令也將有利於黑石集團（Blackstone）、阿波羅全球管理公司（Apollo）和貝萊德（BlackRock）等全球最大的私募資金公司。這些公司未來成長的重點就是替一般退休投資人管理資金。

行政命令將要求勞工部考慮設立「避風港」規則，讓退休金計畫的管理者能降低法律風險，能夠向儲蓄者提供收費較高、流動性較低的私募投資選項。