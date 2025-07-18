Fed理事沃勒：就業市場在危險邊緣 Fed現在應該降息

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，利率政策決策者應該在本月就開始降息，以支持出現疲弱跡象的勞動市場。

沃勒是周四（17日）在紐約一場活動上發表預先準備的演講中指出，「在通膨接近目標且通膨上升風險有限的情況下，我們不應該等到勞動市場惡化後才調降政策利率。我認為，在兩周後聯邦公開市場委員會（FOMC）開會時，下調利率25個基點（1碼）是合理的」。

聯準會利率決策機制FOMC，將於7月29、30日召開會議。沃勒目前是外界點名的下任聯準會主席熱門人選之一。現任主席鮑爾的任期將於明年5月屆滿。而握著主席提名大權的美國總統川普，一直公開逼迫聯準會儘快降息。

沃勒的談話讓他與大多數Fed官員有所區別，多數Fed官員現在仍將就業市場描述為穩健。可是沃勒周四最新的說法是：「從軟數據和硬數據來看，我看到的是一個處於危險邊緣的勞動市場。」

另外，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周四在彭博電視的訪談中，除了重申今年降息兩次是合理的，也強調聯準會不應該等太久才行動。但到目前為止，公開明確表達Fed本月可以降息的Fed官員只有兩位，一個是沃勒，另一位是副主席鮑曼（Michelle Bowman）。

沃勒先前對於關稅影響通膨的看法，表態認為影響將是暫時性的，他周四重申這個觀點。沃勒說：「政策應該忽略關稅效應，聚焦於基礎通膨，而基礎通膨似乎接近FOMC的2%目標。」

美國6月核心通膨連續第五個月低於預期，不過最新數據也顯示，川普4月宣布的高額對等關稅，已開始推升部分商品價格。

沃勒表示，通膨預期依然穩定，薪資增長未加速，降低了通膨持續上升的風險。現在是，就業市場疲弱的風險「更高且已足以」成為降息理由。他強調，「經濟仍在成長，但動能已大幅減弱，FOMC在就業方面的使命，風險正在上升」。

沃勒預估美國今年上半年經濟僅成長約1%後，下半年經濟仍將「保持疲軟」。

與沃勒幾位少數派重點不同的Fed官員，像是理事庫格勒（Adriana Kugler）、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）在內的其他多位官員，則是對關稅對通膨的潛在影響表達了更多擔憂，並表示傾向於等待更久再考慮降息。

利率期貨合約市場目前反映的是，投資人預期聯準會在本月底會議可能維持利率不變，並認為9月降息的機率略高於五成。