油價勁揚逾1% 伊拉克油田再遭無人機襲擊 金價走疲

國際原油價格周四（17日）上漲超過1%，之前無人機連續第四天襲擊伊拉克庫爾德自治區油田，代表動盪地區的風險持續存在，美國西德州中級原油期貨（WTI）止住連續三天的跌勢；黃金價格下跌，交易人士在評估顯示美國經濟強韌的經濟數據。

油價上漲超過1%

布蘭特原油9月期貨結算價報每桶69.52美元，上漲1.00美元，漲幅1.46%。WTI 8月期貨收盤報每桶67.54美元，上漲1.16美元，漲幅1.75%，結束了連續三天的下跌。

美國公布的經濟數據優於預期，緩解對石油需求疲軟的擔憂，也推動股市走高。

原油現貨市場趨緊的跡象也為周四油價提供了支撐。上周美國原油庫存下滑，此外由於伊拉克庫爾德地區的多個油田遭到無人機襲擊，兩名能源官員表示，當地石油產量已減少每日14萬-15萬桶，超過該地區正常產量每日約28萬桶的一半。

官員們指出，伊朗支持的民兵組織可能本周襲擊伊拉克庫爾德油田的元兇，但目前尚無組織聲稱對此負責。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「今日的部分漲幅是對伊拉克無人機襲擊的反應。這代表石油供應在低技術攻擊面前是多麼脆弱。」

高盛的石油研究主管Daan Struyven表示：「儘管全球庫存大幅增加，但定價中心（尤其是美國）的庫存仍然很低」 。他說，市場關注焦點已轉向「供應下降的風險」

金價走低

黃金現貨價格17日收盤下跌0.24%，報每英兩3,338.97美元，受累於美元走強和美國經濟數據強勁。美國零售銷售數據顯示全面成長，可能緩解對消費者支出放緩的擔憂。周四公布的另一項數據顯示，美國首次申請失業救濟人數連續第五周下降，降至4月中旬以來的最低，顯示就業市場依然穩健。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「受美國最新數據影響，美元略有上漲，美國公債殖利率也上揚。因此，這導致金市有一些疲軟。」

鈀金上漲3.8%，觸及1,277.78美元，為2023年9月以來最高。

現貨白銀漲0.3%， 至每英兩38.07美元，白金上漲3.1%， 至1,460.13 美元。