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美元因穩健數據重拾升勢 澳幣領跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌G10貨幣周四（17日）走升，因美國6月零售銷售數據強於預期，而單周首次申領失業救濟人數低於預估。澳幣貶值幅度較大，反映失業率數據竄升使市場押注澳洲央行降息機率提升。

美元指數上揚0.35%，報98.734。

美元兌日圓17日收盤勁升.47%，報148.58日圓。不過，日圓今天在亞洲盤初走升。

歐元兌美元17日收盤貶值0.39%，報1.1596美元。今天亞洲盤初，歐元兌美元匯率回升。

稍早數據顯示美國 6 月零售銷售反彈幅度超過預期，且上周美國初請失業金人數有所下降，美元因而延續漲勢。不過，美元隨後迅速回落至數據公布前的水平，Chandler表示，這表明「短期缺乏信心」。

野村外匯策略師Yusuke Miyairi表示，「市場此前一直預期美國關稅將打擊國內經濟，這是美元此前表現不

佳的原因之一」，但隨著美國經濟數據並未出現成長疲軟的明顯跡象，這一預期愈來愈缺乏支撐。

美元在16日走貶，因為諸多報導指出，美國總統川普提出解僱聯準會主席鮑爾的想法。

Brown Brothers Harriman策略師Elias Haddad表示：「我認為針對鮑爾的政治壓力對聯準會的公信力構成了更大的挑戰，」「單從利差來看，美元本應更強」。

澳幣走貶，因澳洲就業數據嚴重低於預期，且失業率創下2021年底以來的新高。澳幣兌美元紐約盤尾貶值 0.64%，至0.6484美元。

聯準會 美國 失業

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