法說報喜 台積電ADR收盤大漲超過3% 日月光聯電同樂

隨著美股標普500指數和那斯達克指數創下新高，台股ADR周四（17日）收漲，由於台積電法說會公布第2季淨利年增60%，大賺3,983億元，寫下史上最強第2季紀錄，消息台積電ADR收盤大漲3.38%，報每股245.60美元，換算並折合台幣後為每股1,445.50元，較台北交易股票溢價率為27.92%。日月光、聯電勁揚逾1%。

道瓊工業指數17日收盤漲229.71 點，漲幅0.52%，報44,484.49點；標普500指數漲33.66 點，漲幅0.54%，報6,297.36點；那斯達克指數漲155.16點，漲幅0.75%，報20,885.65點。

費城半導體指數上漲41.43點，漲幅0.73%，報5,737.64點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 155.67 +1.54 151.50 2.76

中華電 CHT 130.72 +0.14 130.50 0.17

台積電 TSM 1,445.50 +3.38 1,130.00 27.92

聯電 UMC 44.32 +1.21 43.55 1.76

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據