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美股標普和那指雙雙創新高 數據和財報顯示消費意願強勁

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
標普500指數和那斯達克指數周四雙雙創下歷史新高。路透
標普500指數和那斯達克指數周四雙雙創下歷史新高。路透

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四雙雙創下歷史新高，主要得益於美國6月零售銷售全面反彈，這些數據和企業財報緩解市場對消費者支出放緩的憂慮，為經濟前景提供支撐。

此前七個交易日中，那斯達克指數有六個交易日的收盤價都創下歷史新高，標普500指數則創下了自6月27日以來的六個最佳收盤價。

道瓊工業指數上漲229.71點或 0.52%，至44,484.49點；標普500指數上漲33.66點，漲幅0.54%，收6,297.36點；那斯達克指數也收漲，上漲155.16點或0.75%，以20,885.65點做收。

華爾街在川普總統於四月初「解放日」宣布關稅措施後曾一度下跌，但之後強勁反彈。本周被視為這些漲勢的「試金石」，因為將公布一系列關鍵經濟報告，同時第2季財報季也拉開帷幕。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示：「經濟數據和企業財報表明經濟基本面依然穩固，因此市場本周能夠在一些數據支撐下繼續走高。」

美國6月零售銷售強勁反彈，周四公布的數據顯示，投資人看到了新的經濟動能和消費者信心，儘管此前的通膨數據好壞參半——生產者價格停滯，消費者通膨卻激增。

投資人一直在關注川普的關稅政策是否開始滲透到美國經濟當中。聯準會此前已表示，將暫緩降息，直到看到進口稅上漲帶來的通膨影響。

聯準會理事庫格勒周四重申此一立場，她表示，由於川普關稅開始推高消費者物價，降息暫時擱置。

根據芝商所FedWatch工具，交易員目前預計9月降息的可能性約為54%，7月降息幾已被排除。

除了強勁的零售銷售數據，面向消費者的企業也發表積極展望。

百事可樂以國際業務成長強勁為由維持年度展望後，股價大漲 7.5%，這主要是受能量飲料和健康汽水需求的推動，有助於抵消對本年度核心利潤下滑的擔憂。

美國聯合航空公司上漲3.1%。該公司預計7月初以來的需求將有所增長，為受川普削減預算和貿易緊張局勢影響的航空業帶來難得的亮點。競爭對手達美航空和美國航空的股價也攀升1.4%以上。

科技股也受到提振，尤其是美國晶片製造商，因為全球先進人工智慧（AI）晶片的主要生產商台積電公布了創紀錄的單季獲利，並稱AI需求愈來愈強勁。

在美國上市的台積電股價勁揚3.4%，Marvell股價上漲1.6%，輝達（Nvidia）股價上漲1%。

Ameriprise的Saglimbene說，台積電的井噴式獲利預示晶片製造商和更廣泛的科技行業將迎來好兆頭：「在未來一兩周所有大科技公司的財報公布之前，你會看到這些AI晶片的單一生產商表示他們的需求非常強勁。因此，大科技股的走勢相當樂觀，這也是今天科技股領漲的原因。」

科技股和工業股周四均創歷史新高，不過，收漲的九大類股由金融股領漲，漲幅0.9%。

Netflix攀升1.9%。收盤後，Netflix公布的獲利高於預期，主要得益於全球熱播劇《魷魚遊戲》（Squid Game）最後一季熱播。 

美國航空 指數

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