美利率走向及鮑爾去留受關注 歐股收紅

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

美國總統川普聲稱目前不打算撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），但不排除任何可能性，在投資人考慮美國利率前景及鮑爾的未來之際，歐洲3大股市今天收紅。

倫敦FTSE 100指數上漲46.09點或0.52%，以8972.64點作收。

法蘭克福DAX指數上揚361.55點或1.51%，收在24370.93點。

巴黎CAC 40指數勁揚99.91點或1.29%，收7822.00點。

鮑爾 美國 指數

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