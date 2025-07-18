美各大銀行擬推穩定幣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美銀（BofA）、花旗集團等美國大銀行正醞釀推出穩定幣，搭上加密幣監管環境趨於寬鬆的浪潮。

美銀執行長莫尼漢16日表示，美銀正著手推出一款穩定幣，但未提出時間表。穩定幣是一種加密幣，通常價值釘住某種法定貨幣，例如美元，常被加密幣交易員用來在代幣之間移轉資金。

莫尼漢在美銀發布財報後的法說會上說：「我們覺得，銀行業和本行必須有所反應。我們已做了許多功課。」

他指出，美銀正試著了解客戶需求，然後在適當時機推出穩定幣，可能與其他業者合推。他形容銀行業對穩定幣的興趣，有如當初採用Zelle、Venmo這類點對點數位平台。

在美國總統川普力挺下，加密幣似有打進主流之勢。一系列對加密產業友善的法案本周若能在國會通過，將為數位資產融入傳統金融鋪路。其中最受矚目的是GENIUS Act，將為穩定幣訂定監管框架。

莫尼漢說，美銀仍待法案通過，釐清法律問題。

摩根士丹利財務長葉沙亞表示，該行也密切關注穩定幣發展，並評估對客戶用途，但現在還言之過早。

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）說，花旗也可能發行穩定幣，以加速數位支付。她說：「我們正研究發行花旗穩定幣。這對我們是好機會。」

美國 穩定幣 客戶

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