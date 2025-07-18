川普喊換糖 可口可樂噤聲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普16日在社群平台發文，說可口可樂已經同意在美國賣的可樂要使用蔗糖。（美聯社）
美國總統川普16日在社群平台發文，說可口可樂已經同意在美國賣的可樂要使用蔗糖。（美聯社）

美國總統川普16日在自家社群平台Truth Social上發文說，可口可樂（Coca-Cola）已同意在美國銷售的可樂使用蔗糖。可口可樂則未證實配方將調整，但在一個簡短聲明中說，很快將公布更多關於產品創新的細節。

可口可樂目前在美國飲料中使用高果糖玉米糖漿（HFCS），這種甜味劑長期以來一直受到衛生部長小羅勃甘迺迪、以及其「讓美國再次健康」運動批評。如果川普幫可口可樂做的宣布屬實，會是可口可樂製造原料的重大改變。

川普的社群貼文寫道：「我一直在與可口可樂公司溝通，希望他們在美國生產的可樂，使用『真正的』蔗糖，他們已經同意。」「我要感謝可口可樂所有高層主管。這將是他們所採取的一項明智措施，你們會發現，這樣確實比較好！」

由於Archer-Daniels-Midland（ADM）和宜瑞安（Ingredion）都是高果糖玉米糖漿的製造商，所以這兩家公司股價17日早盤雙雙重挫；可口可樂的股價則沒太大變動。高果糖玉米糖漿在1970年代開始流行，由於政府對玉米農的補貼以及對蔗糖徵收高額進口關稅，使用量激增。

任何減少玉米使用的措施都可能在玉米帶（Corn Belt）引發強烈反彈，位於美國中西部地區的玉米帶一直是川普支持者大本營。

川普宣布的消息已引來美國玉米農的不滿。美國玉米提煉協會主席暨執行長博德發表聲明斥責，「用蔗糖取代高果糖玉米糖漿毫無道理」，並指若用蔗糖取代高果糖玉米糖漿，將導致數千個美國食品製造業職位流失，壓低農民收入，並增加進口外國糖，與川普支持美國製造業與農民的承諾不符。

無論美國的可口可樂是否改用蔗糖，都不會改變川普的愛好。他是健怡可樂（Diet Coke）的忠實粉絲，甚至曾在白宮橢圓辦公室的辦公桌安裝一個紅色按鈕，只要一按，管家就會送上健怡可樂。

美國 川普 可口可樂

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