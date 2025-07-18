HBM價看跌 衝擊SK海力士

高盛評估，高頻寬記憶體（HBM）市場競爭加劇，明年HBM價格可能首次走低，不利HBM一哥SK海力士，宣布調降該公司評等，SK海力士股價聞訊急殺，17日收盤暴跌9%，死對頭三星電子則收漲3%。

高盛預期，競爭對手的進展可能會傷害SK海力士，三年多來首次調降SK海力士評等，由「買進」降至「中立」。高盛分析師在報告中寫道，競爭加劇、定價權逐漸轉移到SK海力士大客戶手上，相信HBM價格可能在2026年首次下滑。

高盛指出，儘管風險日增，SK海力士的股價表現仍遠勝大盤。該公司今年來飆升57%，大幅超越三星的23%。SK海力士是HBM供應大廠，主要客戶是人工智慧（AI）巨頭輝達，這幾年投資人大買AI概念股，帶動該公司股價一路飆高。三星HBM獲輝達認證的進度落後，導致股價表現遜色。但外界密切關注，三星是否有趕上SK海力士的跡象。

未來資產證券也在本周稍早下調SK海力士評等，理由是下一代HBM明年開始出貨時，SK海力士的HBM市占或許會減少。未來資產證在另一份報告預測，2026-2027年三星市占有望攀高。SK證券分析師趙俊基（音譯）說，外資這幾年來主要做多SK海力士、做空三星，但市場情緒似乎出現轉變，三星逐漸抬頭，部分人士開始改變青睞標的。

美國先前解除輝達H20晶片出貨中國大陸的限制，為關鍵轉捩點，將重振HBM需求。SK海力士供應全球近七成HBM市場，可望受惠。然而，H20解禁也有助於SK海力士的競爭對手。

三星半導體部門近來表現欠佳，第2季獲利重摔56%，但該公司規模龐大、資金充沛，握有300億美元的現金準備與多元資產組合，能撐過短期低潮，並繼續積極投資HBM。分析師警告，到2026年，三星HBM出貨將可每年成長20%，會直接打壓SK海力士的毛利。

對手持續追趕，也會考驗SK海力士的技術優勢。三星若成功執行HBM4發展藍圖，表現會媲美SK海力士，引發成本和良率大戰。

陸廠是另一威脅，儘管美國祭出管制，長鑫存儲與全球領先廠商的技術差距，已縮小至3-4年，同時目標在2026年底量產HBM3。即便長鑫存儲產品可能無法出口海外，但該公司擴張本土市場，會削弱SK海力士在中國的實力。另外，美中科技戰也使市場更加分裂，或許會由地緣政治聯盟來決定供應商，讓市場面臨破碎化風險。