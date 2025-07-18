日本6月出口連二月衰退

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本財務省17日公布，6月出口較去年同期下滑0.5%，連續兩個月減少，其中以汽車和鋼鐵出口跌幅最大，反映美國關稅政策持續壓抑日本出口，進一步加劇日本經濟再次陷入技術性衰退的風險。

分析師原估日本上月出口會有0.5%成長，可見川普政府祭出關稅後影響更鉅。上月進口則小幅增加0.2%，日本6月貿易盈餘為1,531億日圓（10億美元），三個月來首度轉為順差。

出口持續下滑，市場更加擔心日本第2季經濟可能再陷萎縮，進而出現技術性衰退。

雖然5月國內消費強勁，但在通膨升幅持續超過薪資調整的情況下，內需動能是否延續仍待觀察。

日本6月對美國出口大減11.4%，對中國大陸下滑4.7%，對歐洲則成長3.6%。據財務省統計，日圓6月兌美元平均匯率為144.04，較去年同期升值8%，而日圓升值通常會壓低以美元計價的貿易數據。

日本目前面臨美國對汽車及零組件加徵25%的關稅，鋼鐵則被課以50%重稅。此外，今年6月起，對美出口其他所有產品也都要繳納10%的基本關稅，若雙方未達成協議，這項全面性關稅將自8月1日起調高至25%，比4月原先設定的24%還高一點。

分析師則認為，日本銀行（央行）將不得不繼續關注經濟下行風險，暫時難以升息。

財務 美國 日本經濟

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