阿聯買輝達AI晶片 卡關

美國媒體報導，美國政府一些官員正在拖延敲定一項允許阿拉伯聯合大公國採購輝達（Nvidia）最先進AI晶片的協議，理由是擔心中國大陸可能透過阿聯AI公司G42或其他實體與人員取得這些先進晶片。

這項美國總統川普在5月出訪中東期間達成的交易，目前還無法敲定具體內容，癥結點在於阿聯還沒同意修改條件來解決美國官員的國安疑慮。

美國官員們曾討論是否應禁止G42公司直接取得這批晶片，以免間接流入中國大陸。G42原訂可獲得約20%的晶片配額。一些人士透露，目前，美國商務部不打算批准晶片出口給G42，但未來仍可能開放。

報導說，若將協議改為不再直接提供晶片給G42，可能會惹怒阿聯，因他們認為G42的參與是協議框架的核心之一。

商務部長盧特尼克的一位發言人表示，他對這項在阿聯簽署的協議之後的執行進度充滿信心。另有知情人士說，輝達執行長黃仁勳在最近與川普會面時，曾向川普強調這樁協議的重要性。

根據5月的報導，知情人士當時透露，美國與阿聯達成的初步協議內容是，允許阿聯自2025年起每年進口50萬顆輝達（Nvidia）最先進AI晶片，有利於阿聯建設資料中心並發展AI模型。