美6月零售銷售意外強勁 川普再呼籲Fed降息

美國6月零售銷售額意外強勁，安撫外界對消費力道的憂慮。經濟學家認為，6月零售銷售回升可能反映產品價格上漲，因為企業信心低迷、且非必要支出服務的支出浮現疲軟跡象。

美國總統川普在社群媒體發文指出：「優秀數據出爐了，降息！！！」

美國商務部17日公布，6月零售通膨額月增0.6%，增幅超越經濟學家的預期，而且扭轉之前兩個月的下跌趨勢，緩和了消費開支趨緩的憂慮。

13類零售項目中，有十項攀高，汽車銷售表現尤佳。另外，6月控制組零售銷售攀升0.5%，該數據用於計算國內生產毛額的（GDP）的商品開支，為上半年結尾畫下圓滿句點。

控制組數據扣除食品服務業、建材業、汽車零件及加油站銷售。

美國勞工部同日發布，12日止當周首次申領失業救濟金人數下滑7,000人，經季節調整後減為22.1萬人，低於經濟學家預估。這項數據可能受到汽車組裝廠常在夏季關廠調整產線工具的影響。

企業裁員人數普遍不多，暗示就業市場在7月初維持穩定。但Fed最新發布的褐皮書指出，企業聘僱7月初依然普遍審慎，主因為「揮之不去的經濟與政策不確定性」。

這兩個數據可能促使美國總統川普加強施壓Fed降息。他先前在6月通膨數據公布後，便呼籲Fed應該降息3個百分點。

然而，值得注意的是，7月零售銷售數據未經通膨調整，數值上揚可能意味物價走升，而非銷量增加。本周稍早出爐的6月消費者物價指數（CPI）顯示，對關稅敏感的商品價格勁揚，如家居用品、家電、運動用品、玩具等。

7月零售銷售成長有可能是因為產品價格上漲、或是基本需求穩健，但彭博資訊經濟學家認為，基於企業信心低迷，和其他非必要服務支出疲軟，原因較有可能是價格影響。

Fed官員仍不清楚，關稅會造成一次性的價格衝擊、或者效應會持續更久。決策官員暫且按兵不動，本月29、30日政策會議上，預料利率仍將維持不變。

Fed理事庫格勒17日表示，Fed應該按兵不動「一段時間」，因為川普政府的關稅政策影響正開始影響消費者物價，仍需要以略偏緊俏的貨幣政策穩定通膨預期。

庫格勒說，「我從貿易政策看到通膨的上行壓力，我也預期今年稍後會有額外的物價漲幅」。

她推估即將發布的6月個人消費支出（PCE）平減指數年比會上漲2.5%，核心PCE平減指數將上漲2.8%，都高於5月。