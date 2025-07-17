美股早盤／經濟數據、企業財報亮眼！三大指數上漲 台積電ADR升2.8%

美股17日早盤小漲，新公布的經濟數據反映出美國經濟強勁，企業財報表現超出市場預期也激勵投資人信心。道瓊工業指數上漲201點，或0.4%；標普500和那斯達克指數分別上漲0.3%和0.4%；費城半導體漲0.3%；台積電ADR漲2.8%。

美國勞工部17日公布，上周初領失業救濟金人數為22.1萬人，比前一周減少7,000人，暗示美國勞動市場持續強勁。同時，美國商務部公布的6月零售銷售也優於預期，月比增長0.6%，增幅大於預期的0.2%。

在個股方面，百事公司公布的上季獲利比市場預期要好，帶動早盤股價大漲5.8%；聯合航空同樣因為上季獲利優於預期，早盤大漲逾6%。